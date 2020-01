Angaco: denuncian que el municipio vendió lotes que no tenía y suspendieron los programas

A Caucete, se le suma otro departamento con una transición complicada. El intendente electo de Angaco, Carlos Maza Pezé, dijo a Tiempo de San Juan que decidieron suspender la venta de lotes de los programas "Mi lugar en el mundo" y "Techo Seguro" porque no tienen los terrenos para dar respuesta a la demanda. Informó que encargó una auditoria que arrojó algunos resultados ya. Con toda la información que se recopile en la auditoria, se presentarán en la Justicia.

“Techo Seguro” y “Mi lugar en el mundo” eran dos programas flexibles de compra de terrenos por metro cuadrado, que gestó y lanzó el ex intendente José Castro. No tenían una cuota determinada, los inscriptos iban abonando mensualmente lo que podían e iban acumulando metros. Justamente los pocos requisitos –que no establecen ni siquiera la necesidad de cobrar un sueldo mínimo- fueron los que generaron una avalancha de consultas.

Maza Pezé aseguró que los terrenos de "Techo Seguro" están pero que hay problemas con las escrituras. Con respecto al plan "Mi lugar en el mundo" (apuntado al público juvenil, desde los 16 años), el Intendente denunció que los lotes no están, que las expropiaciones no están terminadas. Son casi 900 los inscriptos en este programa, la mayor parte personas que no viven en el departamento. "El municipio dio su palabra y no vamos a quedar mal. Hay gente que pagó de contado el lote, vamos a responder porque el que queda mal es el municipio no una gestión", agregó Maza Peze.

Para conocer en detalle qué pasó con ambos programas, el jefe comunal encargó una auditoria, que ya se está realizando. "Por dos planes un ingeniero agrimensor nos quiere cobrar $1.000.000. La situación real es que se vendieron lotes en la villa cabecera y no está el predio. No podemos entregar algo que no tenemos", alegó Maza Pezé.

Para la compra de un terreno, el procedimiento indica que se debe pedir una cotización al Tribunal de Tasaciones. Según dijo Omar Blanco, presidente del organismo, angaquero y peronista, el Tribunal tasó tres terrenos, dos ubicados en Las Tapias y uno en la villa cabecera, de los cuales se terminaron adquiriendo dos. “Los dos lotes suman 30 hectáreas. Hubo observaciones del Tribunal de Cuentas porque se pagó alrededor de $300.000 más de lo que establecimos”, explicó.

En el ejercicio contable del 2017 de Angaco el Tribunal de Cuentas detectó un exceso de pago en la compra de los dos terrenos expropiados por el municipio.

El Tribunal de Tasaciones tasó uno de los lotes a $616.200 pero se terminó pagando $1.000.000 más la entrega de cuatro terrenos como "acto de reconocimiento por las muestras de solidaridad y desprendimiento” del privado, de apellido Amarfil. El Tribunal de Tasaciones volvió a tasar el terreno tras la observación del Tribunal de Cuentas y se fijó un precio de $790.000 por una serie de redeterminaciones, de acuerdo a lo expresado por Blanco.

En el caso del segundo terreno, la tasación fue de $268.900 pero se pagó $300.000. Aparte se le cedió al dueño del lote 4.000 metros cuadrados. En ambos casos, las ventas y los pagos fueron aprobados por el Concejo Deliberante.

Ante la imposibilidad de dar respuestas a los inscriptos, se suspendieron ambos programas y no se venden más lotes hasta nuevo aviso. Con todo lo recabado en la auditoría, Maza Pezé prometió llevar el caso a la Justicia.