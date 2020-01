Qué opinan los candidatos a rector de la UNSJ en picante top ten

Preguntas

1-¿Cuál es su visión sobre el papel de la Universidad pública?

2-¿Cuál es el mayor acierto de la gestión Nasisi y cuál el mayor error?

3-Minería: ¿qué proyectan hacer con los fondos sin son elegidos al frente del Rectorado?

4-¿Por qué creen que cada vez más estudiantes se inclinan a estudiar carreras a distancia?¿Tienen algún plan relacionado a la flexibilidad horaria para que los alumnos que trabajan puedan estudiar?

5-¿Cómo creen que incide el cambio de gobierno nacional dentro del ámbito universitario?

6-Hubo varios encontronazos por las imágenes religiosas dentro de los edificios universitarios ¿Qué piensan hacer?

7-Cual ha sido el aporte/obra/hecho que hizo por la UNSJ que más le aportó a la institución

8-¿Cómo piensan gestionar el avance de la Escuela de Música?

9-¿Piensan incorporar nuevas carreras? ¿La Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud debería ser facultad?

10-¿Cómo piensan avanzar con la carrera docente?

-Rodolfo Bloch, actual decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

1-Concebimos una Universidad Pública al servicio del desarrollo productivo del país en el ámbito provincial, regional y nacional. Debe dar respuesta a las necesidades y requerimientos de la sociedad y aportar al avance del conocimiento universal.

2-Considero prematuro hacer una evaluación en esos términos cuando el rector aún tiene seis meses de gestión por delante.

3-Entiendo que la pregunta se refiere a los fondos de YMAD. Hasta donde sabemos, la UNSJ no recibe fondos de ese origen desde hace años.

4-Nuestra gestión al frente la la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales se caracteriza por darle a la Educación no presencial un papel relevante y prioritario. Está claro que las razones por las que se suman cada vez mas estudiantes a la modalidad de estudios a distancia es por los avances tecnológicos que permiten realizar actividades de enseñanza/aprendizaje sin sujeción a determinados espacios físicos (Facultad) u horarios. La telefonía móvil permite que el alumno desarrolle estas actividades en cualquier momento y lugar, lleva consigo un aula virtual.Por ello, es una poderosa herramienta de inclusión, que apunta a incorporar al sistema a una amplia mayoría de personas que ven restringidas sus posibilidades de formación por sus obligaciones laborales y/o familiares. Estamos en esa tarea y participamos activamente en la elaboración del Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED), presentado para su aprobación a las autoridades nacionales, que nos habilitará para dictar carreras completas en esta modalidad.

5-Entre los pronunciamientos formulados por las actuales autoridades durante la campaña electoral, está el de atender prioritariamente al Sistema Universitario y al Sistema Científico Nacional, por lo que tenemos una expectativa favorable.

6-Este tema se da en la Universidad Pública en un contexto epocal en el que el reconocimiento a las diversidades, entre ellas la religiosa, plantea discrepancias puntuales en cuanto a la presencia de algunas imágenes en un espacio de enseñanza superior que se considera laico y se desea inclusivo. Es una discusión enriquecedora como todas las que se dan en la Universidad y en la que seguiremos participando porque forma parte de la profunda radicalidad de los debates que tenemos los universitarios. En oportunidad de su tratamiento en el Consejo Superior, se resolvió que se extendiera el mismo a las distintas Facultades y Escuela, para posteriormente retomarlo en el seno del cuerpo.

7-Si bien hay más de uno, opto por la firma del Acuerdo de Entendimiento y posteriores gestiones para la instalación del radiotelescopio CART, con la Academia Nacional de Ciencias China, megaproyecto científico que actualmente se lleva a cabo en nuestra Estación de Altura Carlos Cesco, en El Leoncito, Barreal.

8-En primer lugar pondremos al frente de la Secretaría de Obras a un funcionario/a de probada experiencia e idoneidad, para destrabar obstáculos y terminar con la obra. Paralelamente, gestionaremos de forma eficiente la obtención de los fondos necesarios.

9-Sin dudas; en particular analizaremos incorporar Medicina, para lo cual debemos ir pensando en la evolución de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud a Facultad.

10-Vamos a impulsar su reglamentación y su plena vigencia en el ámbito de toda la UNSJ a partir de la implementación del Art. 73 del Convenio Colectivo de Trabajo Docente.

-Emilio Fernández, ingeniero

1-Pocos desconocen hoy que la universidad pública y gratuita ha tenido un papel fundamental en la democratización de la vida económica y política de la Argentina, desde los tiempos de la reforma universitaria de 1918 hasta la gratuidad implementada por el peronismo a fines de los 40. Es en los últimos tiempos donde ese rol que nos distingue en toda Latinoamérica ha sido cuestionado con malicia, al afirmarse por un lado que es una suerte de desgracia tener que “caer en la escuela pública” y por otro que es inentendible que se porfíe en “crear universidades en zonas económicamente deprimidas cuando está visto que los pobres nunca llegaran a egresar de las mismas”. En ese discurso eficientista - que esconde una arraigada convicción elitista - todo lo público es de segunda y todo lo privado es a lo que se debe aspirar. Hoy más que nunca la universidad pública argentina debe contribuir a la reconstrucción social del país, a la reconstrucción de su aparato científico tecnológico agredido también en estos últimos años. Hoy más que nunca debe aportar a la reconstrucción de la auto estima nacional, es decir, al fortalecimiento de la convicción de que los argentinos somos capaces de estudiar y proponer soluciones efectivas para los males endémicos de la Argentina, sin menospreciar los logros intelectuales externos, pero considerando nuestros intereses y particularidades nacionales de manera prioritaria. En ese rol es cuando la universidad sirve realmente al pueblo que la sostiene, y justifica cabalmente los fondos públicos que permiten su existencia. La gratuidad - que debe defenderse a toda costa - debe seguir siendo garantía de movilidad social bien entendida.

2-Pido disculpas, no creo oportuno hoy opinar en tal sentido, la gestión del Rector Nasisi responde a un ciclo prácticamente culminado y es la comunidad universitaria la que deberá evaluar su gestión.

3-La minería puede ser una actividad relevante para el país si, en mi opinión, se dan al menos estos requisitos: 1) que coparticipen en ella capitales nacionales, públicos y privados; 2) que se emplee ingeniería de primer nivel, comparable a la de los países centrales, 3) que las regulaciones y controles ambientales sean ejercidos con el máximo rigor, con participación ciudadana institucionalizada. En ese marco, la utilización de fondos provenientes de la minería en universidades nacionales es aceptable, y pueden ser aportes genuinos para fortalecer la propia capacidad de tener carreras universitarias de primer nivel, entre ellas, lógicamente, la ingeniería de minas en forma particular. Además, esos aportes podrían ser parte de los fondos destinados a becas de ayuda económica para los estudiantes de menores recursos.

4-Cursar una carrera universitaria demanda además de las condiciones y actitudes personales necesarias, contar de ciertos recursos económicos y la disponibilidad del tiempo necesario para asistir a clases. La mayoría de las carreras están organizadas en su duración para estudiantes que satisfacen estas condiciones generales. La crisis económica reciente hace que cada vez sea más difícil vivir como estudiante en zonas alejadas al hogar materno. El creciente desempleo también dificulta que los estudiantes universitarios encuentren trabajos de tiempo parcial que les permita estudiar. Por otro lado, las comunicaciones a distancia han crecido en eficiencia y se encuentran más difundidas, que 15 años atrás, por ejemplo. Estas dos cuestiones, que se conjugan desde extremos opuestos, hacen que las carreras a distancia sean cada vez más demandadas. Pero debe quedar en claro que para ofrecer buenas carreras a distancia la universidad debe ser buena, y no sólo contar con equipamiento audiovisual para producir los contenidos digitales respectivos. Lo primero no se logra tan fácilmente como lo segundo. Cuando los estudiantes no cuentan con las posibilidades antes descriptas no avanzan en los tiempos programados y esta es una de las razones de las demoras en sus titulaciones y de muchos abandonos de carrera, es el caso de los alumnos que deben trabajar para mejorar su economía y no cuentan con el tiempo suficiente para realizar sus estudios en condiciones normales. Para contemplar estas situaciones es necesario una revisión general y adecuación de los reglamentos académicos que establecen las condiciones de cursado y de exámenes de manera tal que les permita continuar con sus carreras aun cuando sea a un ritmo mas lento que los programados.

5-“La inserción en un plano de igualdad de Argentina en el mundo, el aumento de la calidad de vida de la población, en suma, el futuro del país, reside en la generación de conocimientos, el desarrollo científico tecnológico y la formación en el más alto nivel de nuestros jóvenes.” Estos conceptos fueron vertidos recientemente por la máxima autoridad actual del país y son plenamente compartidos por nuestra visión general de la UNIVERSIDAD, en tal sentido creemos que las políticas a implementar por la nueva gestión van a redundar en beneficio de la Universidad Pública y Gratuita. Lo que he respondido a la pregunta 1 responde en gran medida esta cuestión. Cabría agregar que históricamente la universidad pública ha sido caja de resonancia de los problemas argentinos, y que cuanto más se ha facilitado el acceso a las clases medias y de bajos recursos, más entroncada ha estado la producción universitaria con los problemas del país. La excelencia universitaria, en términos de conveniencia nacional, no está emparentada con el elitismo, ni con las aspiraciones de las clases dominantes. La excelencia es brindar conocimientos de avanzada, útiles para contribuir a solucionar los crónicos problemas nacionales, con el aporte de sus más lúcidos hijos, provengan del hogar de que provengan.

6-Mi recomendación es que se ejerzan controles mutuos con condescendencia y espíritu amplio. Quienes deseen entronizar imágenes religiosas quizás deberían pensar que no es bueno exponerlas en todos y cada uno los ámbitos universitarios, porque podría ser eso lindante con una suerte de imposición territorial para los de otros credos o para quienes no son religiosos. Por otro lado, estos últimos quizás debieran tolerar sin mayor contratiempo que tales imágenes se exhiban en ciertos ámbitos públicos y que la entronización de esas imágenes no hablan tanto de una agresión a sus propias creencias como de un sentimiento bastante difundido en nuestro país. Ningún no católico o agnóstico se siente agredido cuando transita por la ciudad de Córdoba, por ejemplo, que es conocida por la profusión de iglesias católicas, algunas de muy vieja data. Ni ningún católico se siente mal cuando pasa por una sinagoga en la ciudad de Buenos Aires, en donde también hay muchas.

7-Creo que un breve resumen de mi paso por la Institución responde a lo hecho en y por UNSJ.

Estudios grado universitario: Facultad de Ingeniería-Universidad Nacional de San Juan. Egreso como “Ingeniero civil”.

Estudios de posgrado: Instituto Eduardo Torroja- Consejo Superior de Investigaciones Científicas-España. “Especialista en Edificación y Patología”.

*Actividad Docente

Profesor titular, efectivo por concurso de antecedentes y oposición, Cátedras, “Estabilidad I” Dpto. Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería y Estructuras III”, Facultad de Arquitectura, UNSJ.

He participado y realizado múltiples tareas y proyectos de Investigación, en el área de Ing. Civil.

He participado como Jurado en múltiples concursos Docentes, en particular de la máxima jerarquía en distintas Facultades locales y externas.

He desempeñado tareas de Profesor guía en trabajos finales de carrera.

He participado como miembro y presidente de Jurados en trabajos finales de carrera.

Coordinador Gral. De la carrera Ing. Civil en el primer proceso de Acreditación ante la CONEAU, obteniendo la Acreditación correspondiente.

*Gestión Universitaria

Secretario Administrativo Financiero en Facultad de Ingeniería.

Secretario Académico en Facultad de Ingeniería.

Jefe del Departamento Construcciones – Carrera de Ing. Civil.

Vicerrector de La Universidad Nacional de San Juan.

Como Vicerrector fui autor del proyecto de modificación del Estatuto Universitario año 2001 que permite actualmente las elecciones directas de las autoridades de Rector y Vicerrector - Decanos y Vicedecanos (autor también de las fórmulas que determinan los votos equivalentes para cada caso)

En nuestra gestión periodo 1999-2002, se crearon las carreras de Abogacía, Contador Publico Nacional, Ingeniería Industrial, Ingeniería En Metalurgia Extractiva, Lic. En Astronomía, Lic. En Turismo, Diseño Grafico y se genero el proyecto de Ingeniería en Agronomía.

Antecedentes Profesionales:

Autor de Proyectos, Cálculo estructural y Dirección de Obras con destino a Edificios en altura, Naves industriales, Puentes Carreteros y Obras singulares en el ámbito de la provincia y en la nación.

Antecedentes en Gestión Política:

Ministro de Gobierno de la provincia de San Juan, Sub jefe de Asesores del gobernador, Otras.

Participación en foros e Instituciones:

Miembro y Tesorero del Consejo Profesional de Ingenieros de San Juan.

Miembro del Consejo de Administración de obra Social DAMSU.

Miembro del Consejo de la Magistratura de la Provincia de San Juan.

Miembro del Consejo de Seguridad Interior de la Nación.

Presidente del Consejo Federal del Trabajo de la Nación.

Participante de la comitiva oficial de Argentina ante la O.I.T. Ginebra Suiza. etc.

8-Lo primero que se deberá hacer es una exhaustiva investigación para correlacionar el estado de avance de las obras en su estado actual en su relación con lo programado y establecido en las condiciones y especificaciones contractuales que dieron origen a su construcción. Puesto en claro tal situación y conociendo con precisión las obras faltantes para su terminación se deberá efectuar un presupuesto certero y ajustado para tal fin. En tales condiciones se deberá explorar la fuente de financiamiento a partir de recursos propios y ayudas gubernamentales posibles. Esto requerirá decidida gestión política a nivel local y nacional.

9-La creación de nuevas carreras depende de varios factores entre otros, de la demanda social en la temática, de las reales posibilidades físicas y materiales de la UNSJ y disponer del recurso humano capacitado necesario. Si las condiciones para cumplir con el desarrollo de una carrera de calidad están dadas seguramente la pondremos en agenda. En relación con la pregunta estimo que uno de los problemas que más afligen a la sociedad sanjuanina y seguramente a la nación toda es la inseguridad. Tengo entendido que las autoridades de gobierno (ministerio de Gobierno) en el año 2005 trabajaron un proyecto de carrera de Licenciatura en Seguridad Publica con la Facultad de Ciencias Sociales y que al ser sometida a consideración del Consejo Superior por cuestiones de tipo ideológico no se creó. Es realmente una lástima y una oportunidad histórica que perdió la UNSJ de contribuir concretamente con su sociedad, de haberse creado en aquel momento como lo pensaron las autoridades de entonces hoy tendríamos los primeros profesionales egresados colaborando con las políticas públicas en la materia. No obstante, tal situación, aún es momento más que adecuado para retomar el tema. En particular creo que hoy deberíamos explorar la posibilidad de crear en el ámbito de la UNSJ la Licenciatura en Seguridad. Seguramente la hoy Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud alcanzará el grado de Facultad cuando estén dadas las condiciones para ello, situación que merece ser merituada con la máxima responsabilidad. Es para destacar al respecto que la provincia cuenta con infraestructura y tecnología hospitalaria muy importante que se podría disponer mediante un relacionamiento con el gobierno provincial.

10-El ingreso a la carrera docente esta previsto en la Ley de Educación Superior y recientemente se ha avanzado con la aprobación de la Carrera Docente en el ámbito de la UNSJ y su ensamble con el Convenio Colectivo de Trabajo de los Docentes Universitarios, en este marco se deberá ir regularizando la situación de los docentes que sea necesario efectivizar.



Mónica Coca, vicerrectora

1-He repetido en diferentes espacios que nuestra responsabilidad es formar ciudadanos críticos, autónomos, pluralistas, honestos, responsables y comprometidos con la sociedad local, nacional e internacional. La herramienta que brindamos para cumplir con este objetivo es el título profesional que cada cual obtiene, formación de excelencia de las UUNN.

El sistema Universitario Público Nacional, Laico y Gratuito ha sido sin duda el principal motor de movilidad social para nuestro país. Yo lo destaco en tiempo presente, sigue siéndolo. Pero hoy además debemos resaltar la función de generación de desarrollo en primera línea. Si nuestra Universidad no lleva adelante, desde la generación de conocimiento, desde la innovación científica-tecnológica-social, el apoyo al desarrollo con mayúscula… estamos incumpliendo nuestro contrato social fundacional.

2-He cumplido el rol de vicerrectora en ambas gestiones del Dr. Nasisi, por lo cual no corresponde que hable de aciertos o desaciertos sin incluirme. Responderé en general. Es sin duda -el principal acierto- el reconocimiento de la UNSJ en términos de parte sustancial de la sociedad toda. Sin fronteras geográficas. Esto desde mi óptica se explica en términos del cambio de paradigma institucional educativo que se asume. Por supuesto el encarar un viraje de esta naturaleza en una institución tradicional de formación y creación de conocimiento va a encontrar muchas dificultades. Desde mi compromiso particular Educación a Distancia es un capítulo de especial y excluyente importancia que debe apoyarse con mayor prioridad.

Pero no voy a dejar de citar el tema obras. Más allá de las gestiones que hemos realizado y la desafortunada decisión del gobierno nacional anterior, de desfinanciar las obras en Universidades Públicas, se ha fracasado en diferentes aspectos concernientes a esta área, como por ejemplo licitaciones, asignaciones a empresas, etc. Debemos dar respuestas más eficientes a la comunidad universitaria y provincial. Los resultados obtenidos en Obras nos obligan a evaluar las modificaciones necesarias para alcanzar la eficiencia y claridad que tendríamos que tener.

3-Desde fines del año 2014 principios del 2015 la UNSJ no recibe más fondos mineros YMAD Yacimiento metalífero Bajo de la Alumbrera. En cuanto al apoyo del Ministerio de Minería provincial o de este orden, la consigna que sostengo es que se destine principalmente a fines académicos y de infraestructura, con beneficio directo al estamento estudiantil.

4-Es un hecho innegable que debemos tener mayor y más rápida adaptación al ecosistema hipertecnológico en que vivimos. Existen múltiples variables en este tema, el “estar” en el mundo hoy difiere enormemente del imperante hace pocas décadas atrás. Pero quiero destacar la INCLUSIÓN como meta en el marco de la defensa de la educación como un derecho humano. Y desde este posicionamiento la Educación a Distancia (EaD) como herramienta fundamental. Un hecho muy extendido es la realidad fruto de la crisis económica. Tanto estudiantes de los primeros años como del último ciclo de carreras se ven obligados a salir al mercado laboral, provocando el desgranamiento e inclusive deserción. Contar con la herramienta de la EaD es una respuesta inmediata para evitarlo. Sin duda, esto trae flexibilidad horaria y geográfica que eleva a un nivel mayor el objetivo de inclusión. Al respecto estamos trabajando junto a un grupo de especialistas en el SIED-UNSJ (Sistema Integral de Educación a Distancia), ya aprobado por el Consejo Superior y en proceso de evaluación ante la CONEAU. Superadas estas instancia la UNSJ podrá dictar carreras de grado y postgrado en modalidad distancia. Sin duda esta será la gran bisagra en nuestra Universidad. Tengo las máximas expectativas al respecto. Coca con su compañero de fórmula, Tadeo Berenguer -decano de la facultad de Ingeniería-.

5-El nuevo gobierno nacional ha manifestado, desde sus discursos y primeras medidas, una posición de reconocimiento a la Educación Pública en general. En total concordancia con mi posición al respecto. En particular ha manifestado en palabras y hechos la defensa de la Educación Universitaria Pública, como derecho humano y motor social. La sintonía con esta posición se ha demostrado en la conformación del gabinete. Tanto el desarrollo social, tecnológico, científico, se confía a mujeres y hombres del sistema. Son muy entendibles nuestras altas y favorables expectativas que no se basan solo en lo realizado en anteriores gestiones. Esperamos el apoyo en casos puntuales y la aparición de convocatorias a las que nos presentaremos, para el crecimiento de nuestra UNSJ.

6-El Consejo Superior encomendó a una Comisión ad hoc este delicado tema. No se cuenta aún con propuesta. La Comisión está formada por referentes de las diferentes Unidades Académicas y de cada estamento de la comunidad de la UNSJ. En el próximo periodo deberá pedirse a la Comisión su conclusión en pro de respetar y resguardar el mejor clima interno en la UNSJ.

7-En primer término quiero destacar que sin duda el rol de docente e investigadora, luego de más de 3 décadas frente al aula y dirigiendo investigaciones, son mi mayor riqueza profesional y aporte concreto a la UNSJ. En segundo lugar, los años en gestión universitaria, desde la dirección de unidades, secretarías y por último dos períodos en el lugar de mayor responsabilidad de la UNSJ, me permiten tener la satisfacción de haber llevado adelante propuestas que se han concretado en espacios de máxima importancia para el crecimiento y desarrollo de nuestra Universidad. Cito los más relevantes desde mi punto de vista:

-Vicerrectorado eleva al Consejo Superior para consideración el proyecto de carrera docente trabajado en comisión y sometido a negociación en el seno de reuniones paritarias docentes locales.

-Vice Rectorado. Propuesta de creación de la Secretaría de Comunicación de la UNSJ” y la “Secretaria de Postgrado y Relaciones Internacionales UNSJ”

-Proyecto de creación “Delegación Valles Sanjuaninos de la UNSJ” primera concreción de extensión territorial de la unsj en jachal, Iglesias, Calingasta, valle fértil. Cumpliendo actividades académicas, de investigación y extensión.

-Programa Institucional “FODO UNSJ” Programa Institucional de Formación docente dirigido a los profesores de grado de la UNSJ. Cuyo principal objetivo es reducir la deserción y desgranamiento y elevar el número de egresos. luego de 4 años de implementación estamos constatando resultados favorables al ver mejoras en el último período de egresos y disminución de la deserción, desgranamiento.

-Proyecto de Ordenanza p/la creación de la “Oficina por la Igualdad de Género, contra las Violencias y la Discriminación”.

-Proyecto Convenio entre los Institutos Preuniversitarios de la UNSJ y la Escuela Experimental Shenzhen Mingde de China” Primer proyecto de intercambio con la República Popular China para nivel Pre-Universitario originado desde la Escuela de Comercio Gral. San Martín y que alcanza los tres IPU de la UNSJ. En este momento en preparación tercer contingente.

-Presentación de anteproyecto sobre nuevas distinciones Honoríficas de la UNSJ”

-Creación “Consejo Asesor Indígena” que surge desde el paradigma del diálogo Intercultural. Espacio con la mayor expectativa para el intercambio horizontal con todos los actores en interés.

8-La situación de la estudiantes, docentes y no docentes de la Escuela de Música, o departamento de música, es prioridad número uno en nuestra agenda. Como señalé en preguntas anteriores considero que más allá de las circunstancias nacionales que no nos fueron favorables durante el gobierno anterior, se cometieron errores o las normas vigentes son deficitarias en virtud de los bajos resultados. Por lo cual se llevarán adelante diversas acciones:

a- En virtud de la emergencia de la situación se buscarán nuevos acuerdos con el gobierno de la provincia para que se encuentren soluciones en conjunto, de inmediata aplicación. Dado que esta problemática debe ser entendida como de la comunidad sanjuanina toda, ese es el sentimiento social que percibimos junto a las autoridades del gobierno provincial

b- Actualizar los reclamos nacionales frente al nuevo gobierno nacional. Descontamos la mayor receptividad por parte de las actuales autoridades.

c- Se evaluarán cambios en el proceso de Obras para evitar reiterar errores.

d- Es menester encarar desde la máxima idoneidad y experticia un análisis profundo de los cambios estructurales necesarios, frente a la realidad que no puede encuadrarse en un departamento de facultad ya que se reciben niñas y niños de muy corta edad, pudiendo hacer su tránsito formativo hasta el egreso de carreras de grado.

9-La UNSJ demuestra una dinámica constante que debe ser resguardada e incentivada. Inclusive en estos últimos 4 años no se detuvo el crecimiento en respuesta a las necesidades y ventajas locales y regionales. La posibilidad de contar pronto con el SIED-UNSJ aprobado, abre un gran abanico de opciones. Pero también, continuando en la modalidad presencial, nunca se debe dejar de dar respuesta a las propuestas internas y externas, tanto de grado como de postgrado. Valga también la siguiente aclaración, no desoímos los pedidos de diferentes municipios sobre las posibilidades de abrir nuevos IPU (Institutos Pre-Universitarios) en ellos. Se continuarán con los diagnósticos para contar con las propuestas que deberán ser presentadas ante Nación.

Con respecto a la Escuela Universitaria de Salud, el objetivo es llegar al formato de Facultad, para lo cual el número de propuestas de formación es muy importante. En estos momentos la Escuela cuenta con carreras en carpeta, esperando iniciar el trámite ante el Consejo Superior y tenerlas en condiciones para presentarlas cuando se abran nuevas convocatorias en la SPU. Por otra parte se han hecho contacto con autoridades Municipales y Ministeriales para llevar adelante acciones que generen mayores posibilidades de crecimiento.

10-Como señalé en la pregunta número 7 el armado de la Carrera Docente y su aprobación en el Consejo Superior fue realizado bajo mi dirección, desde su aprobación el siguiente paso fue tratamiento de paritarias docentes, en las cuales no participo pero estoy al tanto de su dinámica. En estos momentos, y dado que se ha respetado absolutamente el Convenio Colectivo Docente vigente, se está cumpliendo con el art. 73, etapa que consiste en un proceso de regularización docente y adquisición de derechos políticos. El año próximo se continuará con este estadio para poder desde allí dar por normalizada y puesta en funcionamiento la Carrera Docente tal como se ha aprobado en el Consejo Superior. Reitero que desde mi parecer, tras más de 12 años de trabajo en ella, rescatando todos los antecedentes existentes, la Comisión ad hoc que llevó adelante la propuesta aprobada, que tuve el gusto de dirigir, ha cumplido con el mayor paso para la excelencia y prestigio de nuestra UNSJ.

Jorge Cocinero, secretario de Obras de la UNSJ

1-Movilidad social ascendente. Esto significa que todos los estratos sociales tengan la oportunidad, como la tuve yo, de acceder a una carrera universitaria siendo hijo de un taxista y una modista. No podemos dejar de tener en cuenta que la universidad no sólo debe ser formadora de profesionales y de preparar alumnos del nivel medio para ser futuros estudiantes universitarios, sino que también debe abordar aspectos científicos y tecnológicos que permitan, a través de la investigación y transferencia de resultados, la generación del nuevo conocimiento para mejorar la calidad de vida y colaborar con la solución de los problemas de las personas, contribuyendo al crecimiento local y regional. Con la extensión, la universidad debe acercarle a la sociedad todos estos desarrollos, junto con las expresiones artísticas, culturales y deportivas, para garantizar una real transferencia al medio. La condición de pública nos obliga a que muchas más personas accedan a la universidad.

2-Como parte del gobierno del Dr. Oscar Nasisi al frente de la UNSJ, me ha tocado estar involucrado desde la Secretaría de Obras y Servicios. Uno de los aciertos más importantes fue cimentar y activar el funcionamiento de una institución de educación superior, con proyección nacional e internacional. Se amplió considerablemente la oferta académica de grado y posgrado. Más que error, una deuda con nosotros y la sociedad, es no haber tenido éxito para concluir con la construcción de la escuela de Música, a pesar de haber gestionado de forma permanente su financiamiento.

3-Cabe recordar, que desde hace 3 años se dejaron de recibir los fondos provenientes de las utilidades de YMAD con destino a las universidades nacionales. No obstante, si volviéramos a recibirlos, continuaríamos con lo dispuesto oportunamente por el Consejo Superior, que es destinarlos a obras de infraestructura que impacten directamente en los estudiantes, como por ejemplo el Comedor Universitario en el CUIM y el edificio de Salud Universitaria.

4-Porque el estudiante que le dedica el 100% de su tiempo al estudio, cambió. Hoy, hay una gran mayoría que estudia y trabaja, alumnos y alumnas, padres y madres de familia que necesitan tiempo para dedicarle a sus hijos, por lo que hay que brindarle opciones que le permitan tener continuidad en sus estudios, administrando sus tiempos. Hay que señalar que la Educación Mediada por Tecnologías debe ser una herramienta que contribuya a que ese alumno pueda complementar la información que el equipo docente comparte a través de la plataforma virtual, conservando, de esa manera, la calidad de la educación que brinda la universidad, y convirtiéndola en una herramienta más que tienda a disminuir los índices de abandono, desgranamiento o demora en la conclusión de una carrera universitaria. En cuanto a la flexibilidad horaria, debemos tener en cuenta que la universidad cuenta con infraestructura y personal capacitado y suficiente, como para brindar mayores posibilidades en función de las obligaciones laborales y familiares que tengan los estudiantes.

5-La mayor diferencia puede estar en la manera de ver la educación superior como un derecho, y en el aporte presupuestario que se haga al sistema universitario nacional. Un aspecto que no ha cambiado es el acceso a partidas presupuestarias especiales, denominadas Contratos Programa, que se otorgan a través de la presentación de proyectos o programas, no concursables, y que han permitido el desarrollo de numerosos proyectos, siendo uno de los más destacados la materialización académica y edilicia de la Delegación Valles Sanjuaninos, a partir de los denominados Centros Regionales de Educación Superior. Por lo tanto, el gobierno nacional debería, sin distinción de color político, apoyar financieramente el desarrollo de las universidades públicas.

6-Enmarcados en una gestión de universidad pluralista, atenderemos a la diversidad de creencias, religiones e ideologías, en un estado de respeto por el otro. Nos oponemos, por tanto, a dar a una creencia, ideología o corriente de pensamiento, más relevancia que a otra, preservando la independencia de criterio personal en ese aspecto.

7-Entiendo que han sido muchos. Como docente, participando activamente desde que fui Ayudante Alumno hasta Profesor Titular en la práctica académica, formando jóvenes e investigando, y en el cogobierno universitario, participando en los Consejos Directivo y Superior, aportando al crecimiento sostenido de la UNSJ. Como Secretario de Obras y Servicios, y como parte de la gestión, pude retribuir ampliamente a la institución que me formó, aportando con dedicación, y junto con todo el equipo de la Secretaría, al crecimiento exponencial de la infraestructura edilicia.

8-Continuar con las gestiones ante las autoridades nacionales para conseguir el financiamiento necesario para la terminación de la obra, a través de recursos financieros aportados por el estado nacional o por organismos internacionales. Alternativamente, se analizarán otras opciones en forma conjunta con el Consejo Superior.

9-Sí, vamos a apuntar a ampliar y mejorar la oferta académica. La universidad como formadora por excelencia de recursos humanos y como aliada estratégica del gobierno provincial y nacional, debe proyectar la oferta de carreras en función de la futura demanda de profesionales.Con el afianzamiento académico de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, y la incorporación de nuevas disciplinas, no hay dudas que en el futuro se convertirá en una unidad académica con rango de facultad.

10-Dando cumplimiento a la ordenanza que oportunamente sancionó el Consejo Superior y los acuerdos paritarios que vayan surgiendo como consecuencia de su aplicación y del Convenio Colectivo vigente.

Roberto Gómez, decano de la facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño

1-La universidad pública y la educación superior son un derecho humano universal, por lo que se deben constituir en el motor fundamental para el desarrollo de nuestro país, que promueva la movilidad social y la generación de oportunidades para todos, siendo una institución que asume un compromiso con y para la comunidad, educando para una sociedad más justa y democrática. La universidad pública hoy enfrenta nuevos desafíos generados por la globalización, la nueva sociedad del conocimiento y los avances tecnológicos, que debera afrontar sin descuidar su función transformadora y su función social. La universidad debe considerarse como uno de los agentes que proporciona formación avanzada, y generación de conocimientos, representando los espacios de cambio y transformación social, manteniendo un equilibrio entre su misión y y sus objetivos; acompañando las demandas del Estado.

2-En la actual gestión no hubieron hechos significativos que pudieran señalarse como extremos positivos o negativo, si se destaca la implementación de la carrera docente. Prefiero en lo personal referirme a mis propuesta y no realizar juicio de valor de gestión de otras autoridades, más en el marco de una campaña. Considerando las restricciones presupuestarias de los últimos años, el saldo de la gestión es positivo para la institución.

3-Si bien hoy la universidad no recibe fondos directamente de actividades mineras, salvo algunos convenios particulares con algunas unidades con fines específicos, si así sucediera se consensuaría con la comunidad universitaria a través del consejo superior y/o asamblea universitaria su destino, priorizando el sostenimiento de la matricula estudiantil y los proyectos de investigación sobre minería sustentable.

4-La virtualización de la formación universitaria debe ser prioritaria, ya que es un requerimiento cada vez más sostenido que se refleja en el crecimiento de las unidades educativas que lo promueven. Por ello hay que tender al fortalecimiento del sistema de carreras semi presenciales, priorizar la institucionalización de la plataforma virtual UNSJ y promover la generación de nuevas carreras a distancia.

5-Estoy muy esperanzado en que podremos acentuar el dialogo y generar los consensos con las nuevas autoridades nacionales, que promuevan y acompañen al crecimiento de la UNSJ. Es alentador que las autoridades nacionales de la estructura científica y universitaria, provengan del sistema universitario ya que conocen las problemáticas y con los cuales ya existe un vínculo académico con nuestra institución.

6-Si bien la constitución define al estado como “apostólico católico y romano”, considero que debe respetarse las diferencias de creencias siempre y cuando se basen en el respeto colectivo, consideración sostenida en el derecho estatutario que establece que nuestra universidad es pública gratuita y laica.

7-Mi contribución personal a la institución se refleja en mi dilatada carrera de gestor como dirigente estudiantil, aportando al proceso de normalización. Como consejero alumno y consejero docente, Secretario Administrativo Financiero, Secretario Académico, Secretario Técnico, Jefe del Departamento Arquitectura y Decano, promoviendo cambios de planes de estudios, responsable de procesos de acreditación y de generación de nuevas carreras.

8-Estableciendo como prioritaria para la universidad la obra, ampliando la gestión de fondos en todos los ámbitos posibles, definiendo acuerdos presupuestarios con todas las unidades de la universidad para su concreción.

9-La universidad debe seguir creciendo en su oferta educativa, cubriendo las vacancias regionales, ya varias unidades lo están proponiendo. Si es una aspiración la concreción de la facultad de ciencias de la Salud que contemple el dictado de carreras con pertenencia disciplinar.

10-Concluir rápidamente con el proceso de regularización de todos los cargos interinos alcanzados por el artículo 73 en función a los acuerdos paritarios y habilitar perentoriamente el ingreso a carrera docente de acuerdo a los mecanismo establecidos en el convenio colectivo de trabajo,



