Reapareció Franco Aranda: ¿qué es de su vida?

El 10 de diciembre pasado Emilio Baistrocchi asumió la intendencia de la Capital. Su antecesor, Franco Aranda, no estuvo en el acto protocolar y poco se lo vio después de perder las PASO con el ex ministro de Gobierno. Aranda reapareció el pasado lunes 20 de enero, sentado en primera fila, en la reunión de consejeros que se concretó en la sede del partido justicialista. En diálogo con Tiempo de San Juan, Aranda contó que continúa vinculado a la política, al lado del gobernador Sergio Uñac y que no ha tenido reuniones con referentes nacionales. "No es una etapa cerrada ANSES", respondió ante las consultas del medio.

Aranda estuvo en la reunión de consejeros del PJ, sentado muy cerca de las presidentas de las juntas departamentales de Capital con quienes no cerró en las PASO de marzo pasado. El ex intendente aseguró que su labor como consejero lo llevó a participar de este encuentro y que continúa vinculado con el PJ en San Juan. Al mismo tiempo, indicó que también sigue en política "con Uñac al lado, al lado del Gobernador". El ex jefe comunal dijo que ha charlado con el actual intendente capitalino, Emilio Baistrocchi, pero que desde enero la comunicación se interrumpió. De igual modo, alegó que todo se desarrolla en muy buenos términos.

"No es una etapa cerrada ANSES pero no es el único lugar en el que me puedo desempeñar"

Antes de ser elegido intendente tras ganarle a Dante Elizondo la interna en las elecciones del 2015, Aranda se desempeñó como jefe de ANSES en San Juan. Antes de cumplir los 30 años arrancó con su tarea dentro del organismo nacional, donde es planta permanente. ¿Qué va a hacer con su puesto en ANSES? "No lo he resuelto aún, en un tiempo más estará todo definido", agregó. No sin antes dejar en claro que no está cerrada su etapa en ANSES, lo que no implica que podría desempeñarse en otros lugares.

Del ámbito nacional, Aranda tiene muy buena relación con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa. Definió al tigrense como un amigo. El inicio de este buen feedback nació cuando ambos estaban en ANSES. De igual modo, negó rotundamente haberse reunido con Massa desde que éste ocupa el sillón principal en Diputados como con cualquier otro referente nacional.

Aranda anticipó qué en poco tiempo definirá su futuro pero que de ninguna manera la política dejará de ser parte de lo que se viene en su vida. Con lo que también fue claro es con su acompañamiento y respaldo a la gestión local, encabezada por Sergio Uñac.