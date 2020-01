El IPV lanzará una operatoria inédita: venderán lotes en cuotas

El IPV ofrece hasta ahora tres caminos para acceder a la vivienda propia: inscribirse para los sorteos de casas, comprar un terreno y acceder a la operatoria individual o tramitar la construcción de un barrio gremial. A estas opciones se le suma una nueva que será lanzada en el futuro. El director del IPV, Marcelo Yornet, lo confirmó a Tiempo de San Juan que próximamente -no hay fecha aún- se presentará una operatoria para que quienes no tengan casa puedan comprar un lote en cuotas. Las reglas serían similares a las de la operatoria individual.

"Vamos a hacer una urbanización, los lotes van a tener agua y luz. Esos lotes se van a sacar a la venta desde acá", Marcelo Yornet, director del IPV.

Los loteos incluyen terrenos urbanizados, con servicios básicos como luz y agua asegurados. "Estamos trabajando desde el IPV. Vamos a hacer una urbanización, los lotes van a tener agua y luz. Esos lotes se van a sacar a la venta desde acá", indicó el funcionario. ¿Quiénes podrán acceder a esta oportunidad? Quienes no sean propietarios de ninguna vivienda, si bien no es necesario estar casado sí lo es tener un grupo familiar conformado por más de dos personas, ya sea hijo, pareja o un familiar.

Los terrenos formarán parte de un loteo del IPV. Y el lanzamiento tiene otro aspecto en análisis, que podría ser determinante para que muchas familias sanjuaninas puedan cumplir cabalmente el sueño de la casa propia. "Es posible que el que compre ese lote no sea necesario que lo haya terminado de pagar para acceder a la operatoria -crédito que ofrece el IPV para la edificación de viviendas-, una vez que haya pagado una parte del lote, la idea es que pueda iniciar los trámites para solicitar el préstamo", añadió Yornet.

No todos los predios que se lotearán forman parte de los terrenos que se adquirieron a privados. Los lotes estarán ubicados en varios departamentos de la provincia. Sobre el monto de las cuotas y la cantidad máxima de años de financiación no hay detalles, en eso están trabajando los técnicos del IPV.

Más datos sobre el préstamo

En cuanto a los requisitos para acceder al préstamo conocido como operatoria individual o "Mi casa, mi hogar" son requisitos excluyentes: constituir un grupo familiar de al menos dos personas; tener ingresos familiares que permitan el reintegro de la cuota de la asistencia financiera; ser propietario de un terreno, escriturado e inscripto en el Registro General Inmobiliario; poseer documento de identidad argentino; no ser propietario de viviendas sismorresistentes o bienes inmuebles realizables distintos al inmueble afectado, siempre que dichos bienes no constituyan un medio de vida del solicitante; no haber sido adjudicatario de viviendas financiadas por el Estado; ser mayor de 18 años y menor de 60.