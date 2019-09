Bonafini cruzó a Grabois: "A la gente hay que enseñarle a pedir trabajo"

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, se refirió al dirigente social Juan Grabois como "un tipo bastante desagradable". Además, señaló que "no me gustan las personas que tienen clientes en vez de compañeros".

Bonafini realizó estas declaraciones al programa Somos Radio, de la AM 530, mientras le consultaban sobre qué le parecía el rol del dirigente en la campaña por el Frente de Todos.

"Es muy triste sacar a la gente a la calle con los niños, los cochecitos, a las 5 o a las 7 de la mañana, hacerlos caminar, traerlos bajo el agua, la lluvia. A mí no me parece bien para después darle una bolsa de comida", continuó.

La referente de Madres de Plaza de Mayo señaló que quienes se movilizan de esa manera no saben ni con qué objetivo lo hacen: "A mí me parece que a la gente hay que enseñarle a pedir trabajo. Yo hablo con las personas que vienen a esas marchas porque pasan todas por acá y muchos no saben para qué vienen."

"Detrás de esa movilización hay una indolencia de los que no pasan hambre", agregó. En cuanto al acompañamiento de Grabois a la expresidenta Cristina Kirchner, Bonafini opinó que la tiene sin cuidado ese buen diálogo entre ellos para opinar sobre él. "A mí no me importa, a mí las relaciones de Grabois no me interesan y no voy a juzgarlo por las relaciones que tiene", apuntó. Y cerró: "Me parece que es un caradura".

Fuente: MDZ Online