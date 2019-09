Alberto Fernández armó una playlist con sus canciones preferidas: ¿qué eligió?

En el programa de radio Viajar lejos, que se transmite por internet, Alberto Fernández, el candidato a presidente del Frente de Todos y un confeso fanático del rock y la música progresiva de la década del ‘70, armó una playlist con sus canciones preferidas y explicó por qué le gustan. Esta es la lista, junto al comentario de Fernández sobre el motivo lo llevó a elegir cada tema:

Elementales leches (Invisible)

“Es el tema que más me gusta de Luis (Alberto Spinetta). Un día le dije a Luis: ‘Escuchame, ese tema es muy bueno porque hay cierto alegato sobre la sociedad de consumo, como esa parte en que dice: Lo que está y no se usa nos fulminará’. Pero él me contestó: ‘Sí, pero eso no tiene nada que ver con la sociedad de consumo, jaja’. Yo a Luis lo escuché cantar por primera vez en los carnavales que se hacían en All Boys”.

Helplessly Hoping (Crosby, Still and Nash)

“El juego de voces de este tema es único. Es delicado, no se puede creer lo que hicieron ahí” Blackbird (The Beatles) “Alguna vez lo escuché a Paul Mc Cartney en un video en el que cuenta cómo hizo la música de este tema, y ahí cuenta que estaba aprendiendo guitarra y le hacían hacer ejercicios con Mozart con muchas subidas y bajadas. A partir de ese ejercicio surgió la música de Blackbird. En la grabación original se escucha el pie de Paul marcando el ritmo en el piso”.

Summertime (George Gershwin)

“Gershwin es un genio, y lo que pasa es que todavía es demasiado moderno para que la historia lo considere un genio. El jazz tradicional dio un salto cualitativo con él. Yo fui varias veces a Nueva York, y siempre voy a ver las obras de Broadway, y la que más recuerdo es Crazy for you, toda con música de Gershwin. A mí me encanta Summertime y aquél que le gusta la música no puede menos que prestarle atención”.

La ventana sin cancel (Litto Nebbia)

“El disco ese tiene una característica rara, que es que no querés saltar ningún tema. Yo a Nebbia le reconozco algo superior a todos los demás, porque Litto no es un músico de rock. En esencia es un enorme músico argentino que fusionó todas las músicas. Yo nunca me olvido de cuando en el ‘74 se le ocurrió tocar con Piazzolla, o cuando trajo los bombos de Domingo Cura”.

Aguas de Marzo (Tom Jobim)

“Un día estaba con Claudio Gabis (ex guitarrista de Manal) comiendo en Madrid y le digo: ‘Para mí un tema sublime es Aguas de Marzo’. Y Gabis me cuenta que el tema Aguas de Marzo habla de la ladera de un cerro donde Tom Jobim había construido casas y que él mismo había alquilado una casa ahí. Ahí se dio cuenta en qué lugar estaba, porque la canción describe exactamente el paisaje de esa casa”.

Fuente: Clarín