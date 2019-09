Se calienta la guerra gremialista por la farmacia de UDAP

En medio de los despidos, la deuda de 40 millones pesos a la AFIP, los alquileres vencidos y casi el cierre definitivo de la farmacia de UDAP, un nuevo cruce vuelve a enfrentar al sindicalismo local. Después de las polémicas declaraciones del actual secretario gremial de los docentes Luis Lucero, donde afirmaba que “una cosa es la amistad y otra la complicidad” para desligarse de los problemas financieros que enfrenta la gestión de Graciela López en el gremio; en esta oportunidad, fue el secretario general de los trabajadores de farmacia (ASTFA) Miguel Montaña quien se metió a jugar en una cancha que de por sí ya está bastante embarrada.

Según Montaña “Lucero no solo sabía lo que estaba pasando, sino que no hizo nada para evitarlo; sus declaraciones son una excusa pero él es el responsable legal de los fondos de los afiliados, yo no me creo que el solo se entendía con las cuestiones gremiales y dejaba de lado un tema tan importante como las finanzas del gremio” sostuvo en diálogo con Tiempo de San Juan.

En otra edición de este diario Luis Lucero habló con respecto al despido de los 12 empleados de la farmacia de UDAP. Según el gremialista “había una sobrepoblación de trabajadores, en el gremio tenemos 100 empleados mientras que en la farmacia 25. Por eso buscamos una alternativa para poder optimizar y hacer una reducción de costos”.

Al respecto, el secretario de los trabajadores de farmacia volvió a cruzar a Lucero, según Montaña “Lucero es el responsable de la sobrepoblación que el mismo habla, la mayoría de los despedidos tienen entre 4 a 8 años de antigüedad, por lo que sucedieron en los años donde él formó parte de la fila de López” sostuvo mientras repasaba los registros de los 12 despidos. Y agregó que “si nos hubiesen advertido antes de la situación podríamos haber llegado a una solución, pero cuando hablamos me dijo que ya la decisión estaba tomada, por eso seguramente iremos a Justicia” finalizó.

Lucero no se quedó atrás y salió a decir “que Montaña se dedique a conducir su gremio, no me sirve como asesor, nosotros manejamos un gremio grande, no somos 5 personas que nos reunimos a mirarnos las caras. Nosotros somos participes de las políticas educativas, estamos para cosas más grande de manera que me tienen sin cuidado las declaraciones de Montaña”.

Y agregó que “me parece una falta de respeto de una autoridad gremial, no voy a responder cuestiones que el desconoce, estaría siendo un mediocre si respondo a cuestiones infundadas. Es un problema de él que yo no le puedo resolver, él tendría que leer mucho antes de hablar”.