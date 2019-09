Punto por punto, las dificultades financieras y la interna de UDAP

Por Natalia Caballero

El 11 de junio Luis Lucero se convirtió en el nuevo secretario general de UDAP, uno de los gremios más importantes de San Juan, con más de 8.000 docentes afiliados. Después de 24 años, las hermanas López dejaron el sillón principal del sindicato. Lucero enumeró una serie de problemas que aquejan a la institución, entre ellos una deuda de 40 millones de pesos, alquileres vencidos y el casi cierre de la farmacia sindical. En el medio, hubo 13 despidos y la solicitud de una auditoria para conocer en mayor profundidad la realidad financiera de UDAP. Sobre su amistad con la última secretaria, Graciela López, dijo: “Una cosa es la amistad y otra es la complicidad”.

-Deudas

Hasta el 10 de junio, Lucero dijo que la deuda total de UDAP era de 40 millones de pesos. Entre lo adeudado a AFIP, la nueva administración también se encontró con alquileres vencidos de entre tres y cinco meses de los inmuebles en donde funciona el Hogar Docente, el Marina Viltes, la Secretaría del Jubilado y la Biblioteca. Aparte, UDAP tiene la sede central –que es propia- y seis delegaciones departamentales que deben mantenerse. Pero sin dudas, lo que más gasto de mantenimiento genera es el camping sindical.

El otro problema con el que se encontraron fue la emisión de cheques para el pago a proveedores, prestadores de servicios y pago de honorarios; todos emitidos por la gestión de López, según Lucero. Estos cheques fueron bloqueados –algunos eran para cobrar en diciembre- y suman 6 millones de pesos. Los cheques no son formales porque no cuentan con la firma de tres miembros del secretariado, como lo establece el Estatuto, explicó Lucero.

-Farmacia

En la Farmacia de UDAP trabajaban 25 personas, de las cuales fueron despedidas 13. Lucero dijo que los despidos se produjeron porque tenía que tomar una decisión: “O cerrar la farmacia o recortar personal, decidí la segunda opción para mantener el servicio para los afiliados”, indicó el flamante secretario.

Lucero informó que están amparados en el artículo 217 de Contrato de Trabajo, que permite despedir personal por causas de fuerza mayor o por una disminución del trabajo.

-Prestaciones a no afiliados

Entre las cosas que han detectado en la primera revisión de datos, Lucero dijo que encontraron varios casos de ex afiliados que continuaban recibiendo los beneficios del coseguro aún no pagando. “Hay cirugías carísimas, prótesis, operaciones de cataratas y hasta endoscopías que el coseguro de UDAP le cubrió a personas que ya no eran afiliadas. Había un problema en el sistema informático”, añadió.

Estos son los primeros casos que salieron a la luz pero no descartan que haya más a medida que avancen con la auditoría externa que revisará una a una las áreas del gremio.

Según Lucero, él no había notado antes estas cosas por más que integraba el secretariado porque su labor se enfocaba en otros temas, como la puesta en debate de las titularizaciones, la Ley de Educación y la creación de gabinetes en las escuelas.

Sobre su relación con López, el dirigente gremial dijo que una cosa es la amistad y otra la complicidad. Anticipó que aguardará los resultados de la auditoría encargada y que proyectan contar con el diagnóstico antes de que concluya el año.