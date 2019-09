El mensaje cariñoso de un concejal en una foto hot de la conejita sanjuanina

Dante Loza, concejal de la capital Tucumana, quedó incendiado en las redes sociales después de contestar una foto muy subida de tono de Celeste Gonzalez, la conejita de Playboy sanjuanina.

El político tucumano no habría podido resistir la tentación de mandarle un mensaje a la morocha más hot de estas tierras y le dejó un emoji de una carita enamorada, donde los ojos están reemplazados por corazones. No queda claro si la respuesta fue un acto de valentía pública o si Loza no tuvo en cuenta que su respuesta estaba en un lugar visible para todos, pero lo cierto es que el intercambio se volvió viral.

Celeste Gonzalez acostumbra a subir imágenes y comentarios muy picantes en su Twitter o Instagram y siempre que ella publica algo aparecen cientos de comentarios y respuestas. Es que la sanjuanina sabe muy bien cómo provocar y es conocida por tener poco o nada de filtro.

Sus seguidores no suelen quedarse atrás y entre las respuestas siempre hay uno que otro mensaje hot, a veces hasta fotos igual o más jugadas que las de la conejita. Lo sorprendente es que ahora fue un político de alto perfil el que decidió sumarse en el hilo de la directora de la escuelita de sexo.