Se fue Dujovne, lo reemplaza el ministro de Economía de Buenos Aires

Este sábado en la tarde se confirmó la salida que muchos anunciaban del Gabinete de Mauricio Macri: Nicolás Dujovne dejó de ser el ministro de Economía de la Nación. El reemplazante es Hernán Lacunza, que estaba a cargo de la gestión económica de la Provincia de Buenos Aires.

El cambio de ministro llega después de una semana de problemas económicos graves en el país y parece haber sido impulsada, según medios nacionales, por la decisión del Fondo Monetario Internacional de suspender la visita que estaba programada para la próxima semana.

El portal Infobae publicó apenas se conoció la noticia que la misión del FMI canceló la visita "no solo por el desacuerdo del ahora ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne con las medidas anunciadas por Mauricio Macri frente a la crisis, sino para evitar verse forzados a declarar el incumplimiento por parte de la Argentina de las cláusulas del acuerdo stand by negociado entre las partes".

Este sábado Macri convocó al ministro de Economía de Buenos Aires a una reunión privada y poco después se confirmó que será el reemplazante de Dujovne al frente de hacienda. El pase también involucró a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. ya que aseguran que Lacunza es "una de las piezas fundamentales de su gabinete". El reemplazo de Dujovne estaba de vacaciones en Cerro Bayo, Neuquén, y viajó esta tarde a la Capital Federal y se reunirá con Macri en la quinta Los Abrojos.

Uno de los primeros desafíos del flamante funcionario será negociar la llegada del siguiente tramo del préstamo del FMI, que tenía para enviar otros 5000 millones de dólares el próximo 15 de septiembre. Lacunza tendrá que acordar con el fondo el siguiente pago a pesar de las últimas medidas económicas que aumentan el gasto y rompen con lo firmado con el organismo internacional.

La salida de Dujovne del ministerio de Hacienda fue un rumor que circuló toda la semana después de la contundente victoria de Alberto Fernández en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Macri había descartado cambios en el Gabinete de ministros, pero algo cambió entre el viernes y el sábado.