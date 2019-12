Baistrocchi quiere hacerle mejoras a la Peatonal recién inaugurada

“La Peatonal tiene bastantes cosas para mejorar. Independientemente de mi gusto personal es la opinión del vecino no solo de Capital, sino de todos los sanjuaninos que son quienes la usan. En la última conversación con Aranda él mismo me dijo que todavía hay cosas para hacerle y tenemos pensado en seguir haciendo”, adelantó Emilio Baistrocchi este jueves sobre si piensa hacer cambios en la Peatonal. La remodelación que se desarrolló por varios meses y fue objeto de cuestionamientos (sobre todo por la tala de árboles en un sector) recién fue inaugurada por el actual intendente Franco Aranda hace menos de un mes, acto al que no asistió su sucesor.

“No estoy hablando de obra gruesa sino en lo que tiene que ver con la estética del lugar”, precisó el nuevo intendente de Capital. Y citó la etapa de cartelería que en el proyecto original se planea unificada en colores en los frentes de los negocios para darle un marco visual en altura.

El intendente entrante también piensa en la ampliación del principal paseo céntrico de los sanjuaninos. Dijo que “la ampliación va a tener que ver con las semipeatonales o calles de circulación restringida que están determinadas por espacio pero que no se ha podido empezar con la obra en sí que es de adoquinado y eso quedará para nuestra gestión”.

Baistrocchi aseguró que se ocupará también del problema de desagüe que tiene la Peatonal y que quedó en evidencia con la tormenta que se dio días atrás, que dejó al paseo inundado. “En esto no hay que tener miedo a cometer errores sino que hay que estar dispuesto a solucionarlos”, analizó el electo jefe comunal.