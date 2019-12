Massa llamó a dejar atrás la "Argentina dividida" y a "recuperar el prestigio" del parlamento

Sergio Massa, quien fue elegido como el nuevo presidente de la Cámara de Diputados en la sesión preparatoria de este miércoles, hizo un llamado al diálogo y el consenso y pidió empezar “a caminar la Argentina del acuerdo” donde “le pongamos punto final, avancemos de una vez y dejemos atrás la Argentina dividida”.



“En la pelea y la división la Argentina no tiene destino como país, y necesitamos la fuerza, el coraje pero sobre todas las cosas el talento de cada argentino para poder sacar adelante nuestra patria”, sostuvo el líder del Frente Renovador durante su discurso.



Una vez que se sentó en el estrado, luego de haber sido propuesto por Máximo Kirchner -quien lo ensalzó con la presentación- y avalado por el resto de los bloques, Massa destacó que “en el marco del proceso democrático” se abre una nueva etapa y eso “siempre abre esperanzas, abre los sueños de millones de argentinos que hoy la están pasando mal y que esperan que cada uno de nosotros pueda llevar adelante la mejor tarea para que estén un poquito mejor”.



El tigrense agradeció a “a cada uno de los electores” sean “oficialistas u opositores” porque “depositaron su confianza, su esperanza” y también “su frustración”. “Esta responsabilidad la asumo con humildad, entendiendo que para mí también viene un tiempo de aprender juntos, de aprender al lado de ustedes, de escucharlos y, sobre todas las cosas, de trabajar codo a codo”, resaltó.



El flamante titular de la Cámara baja consideró que su designación es una señal de “el primer paso del diseño institucional que viene” con “una vocación de construir con la idea de coalición, tratando de representar la diversidad que fue producto o consecuencia de esta arquitectura electoral, y se empiece a ver en los resultados concretos y no solamente en las palabras”.



“Queda obviamente en mí, en mi trabajo, en mi diálogo con cada uno de ustedes, poder hacer sentir que este agradecimiento no es solo a mi fuerza política sino a cada uno de ustedes”, continuó para agradecer luego a “aquellos compañeros que a lo largo de estos años me acompañaron”.



También envió un mensaje a los trabajadores de la Casa, “porque sin ellos va a ser imposible que podamos poner al Congreso de puertas abiertas”, dijo y elogió a su antecesor, su “amigo” y “un gran presidente de esta Cámara” Emilio Monzó, quien le deja “la vara muy alta” porque “hizo un trabajo maravilloso”, enfatizó. “Nos deja también la responsabilidad de seguir en que la idea de que el diálogo y el consenso son el camino”, añadió.



Luego de mencionar a su esposa Malena Galmarini, a sus hijos y toda su familia, Massa reflexionó que “nuestro prestigio y nuestra honra no pueden estar tirados a los perros en cualquier discusión. Construir el Parlamento de prestigio también es de alguna manera comenzar a respetarnos”.



El líder del FR afirmó que hay que “abrir el Congreso a aquellos que esperan por su trabajo, por la solución de sus problemas, por la mejora en la educación, por la necesidad de que podemos entre todos transformarles la vida”. “Voy a estar al lado de cada uno de ustedes, diputados, bloques pequeños bloques mayoritarios”, prometió.



Además, abogó por “construir políticas de Estado” y manifestó que quiere “que nos animemos a saltar discusiones estériles o fáciles, y abordar temas que no tienen que ver con un gobierno o dos, sino con la Argentina y su futuro”. “Es clave que haya federalismo, que haya una mirada desconcentrada y descentralizada”, señaló y dijo que ello surgirá del “diseño del diálogo, de los consensos y disensos”.



“Vengo a ponerme al servicio de un gobierno que eligió el 27 de octubre la gran mayoría de los argentinos, pero también de todos y cada uno de los diputados de esta Casa. Vengo a ponerme al servicio de sus sueños, de sus proyectos, de sus ideas”, agregó.



En esa línea, apuntó que se pondrá “al servicio del éxito del próximo gobierno, porque en el éxito del próximo gobierno no está el éxito de Alberto y Cristina, está el éxito de millones de argentinos que hoy la están pasando mal y necesitan que nos vaya bien”.



Massa pidió trabajar “juntos sin pasarnos facturas todo el tiempo por el pasado” para que “podamos recorrer el camino de los acuerdos y la construcción de políticas de Estado”. “Que esta sea una casa de gente que pelea por los sueños y no la casa de los vagos que muchos dicen que este espacio representa”, exclamó.



Finalmente, completó: “Trabajemos todos juntos para recuperar el prestigio del Congreso, para ponerlo al servicio de las universidades, de los ciudadanos, de las minorías, de nuestra voz, de nuestro respaldo para sentirse representados”.