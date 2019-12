Qué se viene en cada ministerio de San Juan: el balance y los proyectos para estos 4 años

Felipe De los Ríos, ministro de Educación

“Hemos concretado en la primera gestión algo que nos parece muy importante que es que la provincia tenga un plan de mejora, con cinco módulos que han empezado a arrojar muy buenos resultados: el “Aprender a emprender” es uno, la capacitación de los docentes en formación en secuencias didácticas. Los resultados no se obtienen ahí nomás, pero ya empezamos a ver los primeros resultados con premios nacionales e internacionales que hacía más de 30 años que la Provincia no obtenía. Por otro lado, el módulo dos de “Tecnología de la Información y la Comunicación”, “Infinito por Descubrir” es todo un logro, el programa “Líderes de Aprendizaje”, el concurso de antecedentes con más de 500 cargos con más de 12 años sin concurso y el concurso con educación secundaria con más de 32 años sin concurso. Y de cara a lo que se viene, profundizar el concepto de una escuela inclusiva, que prepare a los chicos para el empleo. Pensamos que la Provincia que va a ser la primera en el país de tener la figura de profesor de nivel medio con concentración horaria. Los profesores en siete escuelas el próximo año van a ser preparados para la educación multidisciplinar, no van a haber profesores de matemática, física y química, sino que van a trabajar por proyectos. Se obtiene de esto la educación que se requiere en el siglo XX”.



Fabio Aballay, ministro de Desarrollo Humano

“Tenemos un desafío grande: conducir uno de los ministerios más grandes de la provincia, es un ministerio con mucha dinámica, con mucho protagonismo por la situación socio-económica del país. La expectativa es la mejor, queremos seguir trabajando como venía el Ministerio. Podemos dar un paso importante, ir más allá de la asistencia a los sanjuaninos, que si bien es necesaria, pero queremos ir más allá de la asistencia y generar otro tipo de políticas”.



Carlos Munisaga, Secretario de Seguridad

“Es un honor que haya el gobernador Sergio Uñac confiado en mí. Las expectativas son grandes, con mucha dedicación y trabajo. Queremos seguir consolidando una política de Estado en seguridad en San Juan. Han sido cuatro años en el primer mandato del Gobernador de inversión, de apoyo a la fuerza policial, de innovación, de tecnología, de creación de nuevas instituciones que aparecen hoy como pilares de la seguridad pública como es el CISEM, en estos próximos cuatro años el desafío es superar todos esos avances, seguir potenciando a la Policía de San Juan, dándole el equipamiento necesario para que cumpla su función y seguir promoviendo esa nueva institución que funciona en cuanto a tecnología e inteligencia que es el CISEM, que funciona como el gran cerebro de la seguridad pública en San Juan y que desde allí podamos prevenir y darle esa tranquilidad y orden que los sanjuaninos necesitan”.



Marisa López, ministra de Hacienda y Finanzas Públicas

“Una de las principales expectativas, que es la que se vino manteniendo a lo largo de estos cuatro años, que es mantener el equilibrio fiscal, optimizar los servicios y poder seguir cumpliendo con las políticas que fije el Gobernador. Y avanzar en algunos proyectos que tenemos en mente, que tienen que ver con la desburocratización del Estado, la transparencia y ser más eficiente en la atención al ciudadano”.



Claudia Grynzspan, ministra de Turismo y Cultura

“En estos cuatro años logramos instalar y demostrar la importancia del Turismo y la Cultura, mostrar hacia adentro de la comunidad y también hacia afuera de la provincia las potencialidades de lo que se puede hacer en el ámbito de la cultura, incluso desde lo laboral. Lo que queda es afianzar estas acciones, hay una cuestión de infraestructura turística que podemos mejorar y profundizar la calidad y sobre todo dejar asentadas estas acciones, que se conviertan en política de Estado más allá de quienes pasamos por esta función, que quede”.



Fabiola Aubone, ministra de Gobierno

“La expectativa está basada en el trabajo, en la educación y en el esfuerzo. Estamos trabajando con los Juzgados de Faltas, con Gestión Pública pensando en la modernización de la repartición que si bien hicimos punta con una prueba piloto en el Registro Civil tenemos que hacerlo con todos los servicios que administra y aporta el Ministerio de Gobierno. En materia de Derechos Humamos si bien iniciamos un camino de diálogo tenemos que profundizarlo para tener mayores consensos”.



Tulio Del Bono, secretario de Ciencia y Tecnología

“La Secretaría se va asentando cada vez más como usina de conocimiento. Aumenta día a día la capacidad local de producir este conocimiento, mediante la investigación científica y tecnológica y de utilizar dicho conocimiento a través de innovaciones para ayudar a fortalecer la competitividad empresarial sanjuanina. Logramos aplicar el programa "Aprender a Emprender", el programa de desarrollo de vocaciones científicas y de difusión de la ciencia, logramos perfeccionar a recursos humanos ya formados y apoyamos a jóvenes investigadores. También pudimos montar muestras de robótica y entregar otros incentivos para escuelas y pusimos el conocimiento para solucionar problemas locales como los planes estratégicos de desarrollo. Pensamos continuar en la misma dirección y afianzar a la ciencia sanjuanina".

Carlos Astudillo, ministro de Minería

“La meta es continuar con el proyecto de Minería como política de Estado, con equilibrio entre el desarrollo de la actividad y la protección ambiental regida por estándares internacionales. Buscaremos acelerar los tiempos de la concesión minera, acorde a la legislación actual y con un catastro ágil, confiable y transparente. Por otro lado, enfatizaremos en el valor la minería no metalífera sanjuanina. La construcción, el agro, la metalurgia, la industria química; necesitan una minería desarrollada. Es nuestra función que así sea. Poner en valor el recurso minero sanjuanino, es valorar también al operario, al técnico, al inversor, al bienestar de la sociedad”.

Alejandra Venerando, ministerio de Salud Pública

"La propuesta fue y es gestionar la salud de un modo eficiente, transparente, humanizado, que garantice el acceso de la población de manera universal y equitativa, interviniendo sobre los determinantes de la salud y la prevención de enfermedades, en coordinación con otros sectores públicos y privados fomentando la participación activa de las personas. Para poder brindar los servicios de manera planificada, durante la gestión de la ministra de Salud, Alejandra Venerado se elabora un Plan estratégico de salud, basado en 7 puntos: Salud de la madre, del niño, del adolescente, salud sexual y reproductiva; enfermedades no trasmisibles y factores de riesgo; enfermedades trasmisibles; situaciones de emergencias y desastres; salud mental; capital humano y gestión e infraestructura. La idea es continuar por esa senda y brindar un servicio de salud de calidad para todos los sanjuaninos".