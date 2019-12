Ana María López sigue en la Casa de San Juan en Buenos Aires pero…

En medio de días de recambio de funcionarios, la ex titular de UDAP, ex intendenta de Rivadavia y actual directora de la Casa de San Juan en Buenos Aires, Ana María López, dijo que se queda “por ahora” en su cargo, al no haber recibido novedades en contrario de Sergio Uñac.

No obstante, la histórica gremialista tiene un plan que maneja en la intimidad que es jubilarse, ya que la carrera de docente –es directora de escuela- se lo permite desde los 57 años y ella tiene 68. Confirmó que ya inició los trámites para acceder al beneficio de ANSES y que no sabe cuándo saldrá. De todos modos, aclaró que si el gobernador le pide que se quede mientras define un reemplazo, no tiene problemas, el tiempo que sea necesario.

De irse López dejará un cargo muy interesante, que implica atender problemas de salud y sociales de sanjuaninos en Buenos Aires, que canaliza Desarrollo Humano a partir de esta casona ubicada en Sarmiento 1251. Además, coordina y recibe los vuelos sanitarios que son frecuentes y a veces fundamentales para sobrevivir. Todos, casos desesperantes de gente -muchos de ellos niños- afectada por complejas enfermedades, de pocos recursos y con largos tratamientos.

López dijo que asumió en diciembre de 2015 y en 2016 la gestión de Mauricio Macri empezó a dejar de pagar a los enfermos de largo tratamiento la ayuda para el alojamiento, pasajes y otras asistencias que sí hace San Juan y debió ampliar producto del abandono nacional.

¿Qué va a hacer jubilada López? ¿Se irá a su casa? “Yo siempre estaré trabajando, no importa el lugar en que tenga que estar”, dijo, sin descartar nada.