Los salieris de Nasisi: el detrás de escena de una interna que arde en la UNSJ

Las elecciones en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) para determinar quién será el próximo rector de tan distinguida institución es recién el año próximo, pero la interna entre quienes serán candidatos se define este año. O al menos eso pareciera darse entre el oficialismo que responde a la gestión del actual rector Oscar Nasisi que cierra su mandato después de 8 años sin la posibilidad de reelección.

Si bien falta un año para ir a las urnas, la campaña del tire y afloje ya empezó hace rato en la UNSJ. Algo que sorprende por el grado de notoriedad en que la interna alcanzó estado público. El pasado domingo en Paren las Rotativas, uno de los posibles candidatos afirmó el proceso que se está dando en la sede de altos estudios. Se trata del actual decano de Arquitectura Roberto “Duro” Gómez que es parte del sustento político de la vieja guardia de Nasisi. Según afirmó decano “formamos un grupo que hace 8 años estamos acompañando al actual rector. Esperamos concluir en un solo candidato, para que de los tres quede 1 o 2 candidatos” dijo al respecto “El Duro” Gómez.

Y agregó que “Mónica Coca tiene la limitación de que lo único que puede ser es rectora, pero si coincidimos en una sola formula el caudal de votos va a ser determinante, por eso una vez que nos reunamos ahí va a estar el próximo rector” dijo en el programa conducido por Sebastián Saharrea. Y agregó que “si me tengo que bajar lo voy a hacer, siempre he acompañado a esta gestión, y creo que tengo condición, pero si no es el momento de conducir, será el momento de acompañar” dijo conservando cierta duda al respecto.

Los candidatos que se disputan la interna son Mónica Coca, la vicerrectora que proviene de la facultad de sociales y que ha estado a cargo en muchas ocasiones donde su compañero de fórmula estuvo de viaje. Ella es quien busca ser la primera rectora en la historia de la UNSJ.

Quien completaría la interna entre Coca y Gómez es el decano de Ciencias Exactas, Rodolfo Bloch, quien es conocido en el ambiente por tener cintura política y saber jugar sus cartas en silencio. Bloch a fines del año pasado, logró sacar de DAMSU a su presidenta Zulma Corzo, a base de lo que muchos llaman “gambeteo político”.

Por fuera de la interna jugaría el arquitecto Jorge Cocinero Raed, el secretario de Obras y Servicios que depende del Rectorado, quien tiene intenciones de ser el candidato del oficialismo, pero “que piensa distinto de nosotros, él tiene su ideología y nosotros tenemos la nuestra” dijo Gómez sobre su colega en Paren las Rotativas.