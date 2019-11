Iglesia: le darán de baja al 50% de los contratados porque "no trabajan"

A menos de un mes de las transiciones de gobierno, ya hubo reuniones en los municipios para acordar los puntos claves de los traspasos de mando. Este es el caso de Iglesia, donde el primer encuentro entre el intendente saliente, Marcelo Marinero y el entrante, Jorge Espejo se concretó el pasado lunes 18 de noviembre. En diálogo con Tiempo de San Juan, Espejo adelantó que tomará medidas con los contratos cuyos sueldos sean pagados con las regalías mineras y los beneficiarios no brinden ningún servicio. El funcionario electo estima -en base a los primeros números vistos- que el 50% de los contratados no trabaja pero todavía no están individualizados los casos particulares.

El intendente electo anticipó cuáles son los tres puntos que más le preocupan de la transición municipal. En primer lugar las finanzas, luego la situación de la planta de trabajadores y por último, el estado del parque automotor. Con respecto a los primeros dos puntos, Espejo tuvo un primer acercamiento con datos e indicó sobre el personal que no brinda servicios pero cobra igual: "Son muchos en número pero no todos están prestando servicios, estamos sincerando, un 50% del total está cumpliendo servicios. Hay gente que prácticamente no hace nada y sigue cobrando, esa gente no va a seguir cobrando. Vamos a pedir informes a los encargados de área para conocer caso por caso", explicó.

Espejo buscó llevarle tranquilidad a quienes sí cumplen y sobre quienes alegó: "Dentro de lo que la ley permita, vamos a preservar las fuentes de trabajo de aquellos que realmente trabajan, que cumplen funciones, trabajo o servicio. Todo dentro de las medidas de factibilidad financiera".

La reunión que tuvo a Espejo y a Marinero frente a frente fue el mismo feriado en la sede del palacio municipal. Allí se reunieron los contadores, abogados y colaboradores más estrechos de Espejo con los abogados, contadores y funcionarios de Marinero. Para el intendente electo, la transición ya comenzó. El encuentro fue para dialogar y pedir información con el objetivo de empezar a tomar decisiones desde el mismo 10 de diciembre. Anticipó que habrá un estrecho contacto con el área contable para tener bien en claro el panorama económico de Iglesia.

El grueso del dinero de las regalías se destina al pago de contratos. Son 1.500 los trabajadores que deberían dedicarse a brindar servicios administrativos, de limpieza, entre otros. Estos empleados reciben $3.000 mensuales. A esos contratos se le suman los profesionales, que perciben salarios que van de los $6.000 a los $40.000. En junio pasado hubo una protesta en la puerta de la municipalidad porque los contratados no cobraban sus sueldos.

Parque automotor

Con respecto a las movilidades que tiene el municipio, Espejo indicó que muchos vehículos están con despefectos y por ende, fuera de circulación. Es por esta razón que tienen que salir a alquilar. "Me gustaría en lo posible terminar con los alquileres de movilidades", anticipó el intendente electo.