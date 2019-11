Una charla con Lacunza restó tensión al tironeo de San Juan con Nación por fondos

“Tirante pero razonable”, así definió Sergio Uñac este jueves la charla con el ministro de Hacienda nacional, Hernán Lacunza, a pocos días de que el macrismo deje el Gobierno y cuando San Juan insiste con reclamar fondos adeudados por Nación.

“He tenido una conversación con el ministro Lacunza que ha sido tirante pero razonable, entendiendo que yo pido que me cumplan la deuda y que obviamente ellos tienen poca disponibilidad pero me parece que podemos avanzar. No digo que vamos a llegar a buen puerto porque eso va a ser el día que podamos recuperar los fondos, pero por lo menos seguimos avanzando. Queda poco tiempo”, declaró el gobernador.

Sobre qué respondió el ministro de Hacienda de Macri, el gobernador dijo que “ha prometido tomar con mayor seriedad de lo que venían haciendo una deuda que es importantísima para la provincia y que en algún punto fuimos colaborando nosotros con la falta de caja que tenía el Gobierno Nacional”. El mandatario insistió en que San Juan está pidiendo a Nación que devuelva los fondos en la misma moneda que fueron colocados. Sólo por Vialidad Nacional son 4.000 millones de pesos los que reclama la provincia en un pleito que incluso llegó a la Corte Suprema, pero la deuda se acrecienta con incumplimientos en programas de educación, salud y sociales.

Uñac analizó la situación social que deja el macrismo y el desafío que será para el nuevo Gobierno que encabezará el PJ. “La pobreza en el país, finalizado este gobierno, quizá supere el 40 % lamentablemente, en provincias seguro lo va a superar, podemos estar nosotros por debajo de la media nacional pero lo mismo es un número muy preocupante”.

Sobre la emergencia alimentaria que ha vuelto a ponerse en el tapete en estos días, el sanjuanino analizó que “se dictó una ley de emergencia alimentaria que nada llegó a las provincias, fue solo una herramienta legislativa que no tuvo principio de ejecución”. Agregó que “estuve reunido con Daniel Arroyo hace un tiempo y en caso de ser él el ministro de Acción Social, está muy preocupado por la pobreza, la indigencia y el hambre en el país”.

El gobernador indicó sobre las acciones para combatir el hambre que “nosotros acompañamos esta medida en caso de tomarla y creo que vamos a tener que hacer esfuerzos conjuntos, como lo venimos haciendo en San Juan con los desayunos reforzados en todas las escuelas de la provincia, con el Plan Mil Días, con las ayudas alimentarias. Si Nación se suma o ayuda en este sentido, va a ser muy positivo para todos”.

En rueda de prensa, el gobernador siguió sin dar detalles sobre su nuevo gabinete desde el 10 de diciembre pero opinó sobre los nombres en danza para el equipo de Alberto Fernández en la futura Presidencia: “Me perecen bien, a algunos los conozco y otros no tanto pero vamos a tener buena relación con todos. La hemos tenido con este gobierno, cómo no la vamos a tener con los propios”.