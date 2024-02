Fuerte picoteo entre un juez y el fiscal Estado por la tasación de terrenos

“El doctor De Sanctis no precisa cuál sería la posible irregularidad. En qué me habría equivocado, si lo hubiera hecho. En mi caso, tomé como pauta lo que decía el Tribunal de Tasaciones, que es el organismo creado por ley para establecer el justo precio de la tasación de un inmueble. Por lo tanto, establecer que un juez se equivocó es algo sin sentido, sin fundamento jurídico. Las decisiones de los jueces estás sujetas a opiniones, pero la revisión de las sentencias sólo lo puede hacer un tribunal superior. De Santis habla de irregularidades, pero no dice a qué causa se refiere. Sería bueno que se aclare, que sean claros cuando quieren aludir que un juez actuó incorrectamente. Que digan a qué se refieren, para que el juez se pueda defender. Lo que uno no puede aceptar de un abogado, parte de un proceso judicial, es que aluda a irregularidades sin decir a qué se refiere porque eso va en contra del sistema, hace al descrédito del Poder Judicial”, explicó el entonces magistrado y ahora camarista civil.



Minutos después fue el turno de De Sanctis, y el fiscal de Estado no retrocedió en su argumentación: dijo que en el caso tramitado en el juzgado de Roberto Pagés hubo problemas con la opinión del Tribunal de Tasaciones.

“Hay cosas llamativas, por ejemplo, la mayor parte de las causas tuvieron siempre un mismo modus operandi como haber dejado afuera al Tribunal de Tasaciones. Lo sostengo aquí y donde el doctor Pagés quiera. Lo invito a una amable conversación. En esas causas dejaron afuera al Tribunal y en las causas que cayeron en el Cuarto Juzgado se hizo lo mismo, se lo dejó afuera. El Tribunal de Tasaciones pidió la prórroga de casos, y no se lo dio. Cuando se deja afuera al Tribunal, no se lo escucha, el juez no puede ser espectador, debe ser activo, más en este caso en el que está el orden público en juego, los impuestos de la comunidad. Él debe dirigir el proceso sin romper el equilibrio procesal. Sin embargo, se dejó afuera al Tribunal. Sólo se hizo sobre la base de la pericia presentada por el ingeniero que representaba a la parte de la propiedad, generalmente representado por Santiago Graffigna”.



“En cuanto al plenario (del Tribunal de Tasaciones) que el doctor Pagés menciona, ese fue un plenario famoso y emblemático y se produjo en el Cuarto Civil. El Tribunal de Tasaciones venía tasando en Iglesia, una zona rural, con el criterio propio de los inmuebles rurales. Pero en (el expediente) Ricardo Luna, abruptamente y de golpe, y lo puedo demostrar, comenzó a tasar con criterios urbanos, cambió de golpe, por metro cuadrado, con lo cual los valores se van como 120% más. Yo tampoco soy ingeniero, pero aquí debe primar un poquito el sentido común. Lo estamos cuestionando a esto. Este es el plenario al que el doctor Pagés se refiere, y es plenario porque están los miembros del Tribunal de Tasaciones y el perito de la parte de la propiedad. Entonces, un criterio traído de los pelos, de que es urbano porque era zona turística. No necesariamente en materia delictual, también hay incumplimientos o irregularidades que pueden constituir un delito”.

¿Fin del duelo verbal, o primer capítulo de nuevos episodios?