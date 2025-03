Volvieron a robarle al "Nano" Rodríguez y se llevaron equipos y máquinas por $16 millones

El mismo artista contó que el hecho delictivo se produjo entre la noche del domingo y los primeros minutos del lunes último en su domicilio en la calle San Miguel, frente al barrio SOEVA, en Rawson. “Mi mamá estaba en la casa. Y menos mal que no salió al fondo, o sino no sé qué hubiese pasado”, relató Horacio Rodríguez, conocido por todos como “Nano”.

En las imágenes que captó una cámara de seguridad se ve al ladrón, o al menos a uno de los delincuentes que trepó la pared y accedió al taller. Allí, el “Nano” Rodríguez trabaja en el estampado de prendas de vestir y gorras. El lugar también es utilizado como depósito.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1899986403574104501&partner=&hide_thread=false Así fue el robo en la casa del Nano Rodríguez. pic.twitter.com/3Jpv2tuJbk — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 13, 2025

Los desconocidos violentaron la puerta de ese salón. Según el músico y cantante, se llevaron parlantes, una consola de sonido, micrófonos y un set de batería y otros equipos. Por otro lado, robaron una estampadora de gorra y numerosas herramientas. También una bicicleta fija, otro rodado montan bike de su hijo y bolsas con ropa nueva para vender. Esas prendas pertenecen al negocio de la madre, explicó.

El “Nano” Rodríguez ya había sufrido un hecho delictivo similar en septiembre de 2022. Aquella vez le robaron numerosos instrumentos musicales y a los pocos meses le sustrajeron máquinas de su taller. “En ese entonces quedé fundido. Tuve que vender un auto para salir adelante de nuevo y volví a armar mi taller. Pero ahora, otra vez me dejaron en pelota. Me estoy volviendo loco y no sé qué voy a hacer”, expresó el artista, quien estimó las pérdidas en 16 millones de pesos.

Este último robo fue un duro golpe para el folclorista, quien sigue haciendo duelo por su padre que falleció el 11 de enero último. En el caso ya se encuentran trabajando los policías de la Comisaría 25ta y la Brigada de Investigaciones de la Central de Policía de San Juan, bajo directivas de los fiscales de la UFI Delitos contra la Propiedad.