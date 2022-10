Robo al Nano Rodríguez: encontraron parte de sus cosas en una casa abandonada

Testimonio El dramático relato de Nano Rodríguez: "Me robaron 25 años de trabajo"

Ante la denuncia realizada, personal de Robos y Hurtos empezó la investigación correspondiente del hecho y tras un seguimiento, p udieron dar con un posible lugar donde estarían los elementos robados. Por varias horas, los policías vigilaron el lugar, pero no había movimiento. Ante este contexto decidieron entrar a la casa -con la presencia de un miembro de la justicia y testigos- y en el interior encontraron parte de lo robado al cantante sanjuanino y otros elementos de valor.

El cantante Rodríguez manifestó que de este procedimiento solo encontraron un charango y su guitarra; confirmando que lo otros elementos no son de su propiedad. “No los corresponde, no es nuestro. Solo la guitarra y el charango. No perdemos la esperanza de que aparezcan las otras cosas”, dijo a Tiempo de San Juan.

‘Nano’ manifestó: “Falta encontrar las consolas del sistema de monitoreo, consola de radio, micrófonos, un BETA 58 inalámbrico. Dos máquinas de calor, un taladro percutor, una caja de herramientas. Nos falta muchísimas cosas”.

“Este fin de semana tuvimos que salir a trabajar con cosas prestadas. Es muy grande el daño que nos han hecho estos muchachos”. “Este fin de semana tuvimos que salir a trabajar con cosas prestadas. Es muy grande el daño que nos han hecho estos muchachos”.

Desde la Policía informaron que para establecer este domicilio se hizo un “operativo de vigilancia” porque no había movimiento en el interior y en las inmediaciones. Ante esta situación allanaron la casa y encontraron estos artefactos, algunos de dudosa procedencia.