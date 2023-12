Violencia, secuestro y terror por no poder seguir: el dramático relato del deportista y empresario sanjuanino al que le robaron la moto

"El de ayer fue un día movido, hoy ya estoy un poco más tranquilo. Costó realizar la denuncia, estuve casi todo el jueves con eso. Por ahora la moto no aparece. Estamos con las pericias y todos los trámites legales que el robo requiere. Estamos expectantes, a la espera de buenas noticias. La verdad es que no perdemos las esperanzas de recuperar la moto", expresó Rodríguez.

La moto es una BMW 1000 que iba camino a Buenos Aires en un camión que fue asaltado por piratas del asfalto en el peaje de General Rodríguez. La misma iba a acompañar al deportista sanjuanino en la última fecha del Argentino de motociclismo, a disputarse este sábado y domingo en el autódromo "Juan y Oscar Gálvez".

Sin embargo, camino al circuito, delincuentes secuestraron el camión y dejaron varado al chofer que lo guiaba. La Policía de la Provincia de Buenos Aires pudo dar con el hombre a unos 60 kilómetros de donde fue asaltado y estaba ileso, sin embargo el camión por ahora no aparece.

"La moto es de última generación. No quería llevarla yo en mi camioneta porque tenía miedo a los robos y al final me pasa esto. Es difícil volver a tener una moto así, dada la situación del país. Es difícil. Es un golpe a mi carrera deportiva. Pero trato de pensar en positivo, en no pensar en un abandono. Vamos a trata de sobrellevar esto de la mejor manera", apuntó Leandro.

El empresario remarcó que lo positivo de la situación es que el chofer terminó ileso. Se trata de un hombre de 68 años, hijo del dueño de la empresa de transporte: "Estuvo tres horas secuestrado. Pero por suerte apareció sin daños ni lesiones. Es un hombre mayor. Cuando lo encontraron, colaboró con la investigación. Por ahora encontraron sólo el acoplado del camión".