Vio las cámaras y se dio cuenta de que eran unos niños los que le habían robado

290409717_3911457625746203_7458798942696116799_n.jpg La bicicleta robada

"La vendieron a 20 mil pesos no es ni la cuarta parte de lo que cuesta esa bici… Nosotros con mucho sacrificio la obtuvimos y que unos chicos tan jóvenes hagan un daño tan grande es una injusticia. No sé si la recuperemos o no, pero ojalá que Dios los perdone, tanto a los que la robaron y el que la compró porque también es cómplice del daño"

De igual forma, Daniel expresó que sigue buscando el rodado porque es su única herramienta de trabajo. Cualquier dato comunicarse al 2644179027.