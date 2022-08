Videos: recuperó la libertad Juan Pablo Ortega, el funcionario imputado por tráfico de influencias y asociación ilícita

En una audiencia que duró más de 4 horas, en un horario y día atípico de un lunes feriado, el juez de garantías Matías Parrón dictó la libertad del funcionario judicial Juan Pablo Ortega, tras su detención el sábado último. El ex relator de la Corte de Justicia, asistente jurídico del Colegio de Jueces y coordinador de la Escuela Judicial, igualmente quedó imputado de los delitos de tráfico de influencias, asociación ilícita, falta a los deberes de funcionario público y ejercicio ilegal de la profesión. El Ministerio Público Fiscal disparó con munición gruesa contra Ortega y, además, apuntó contra su esposa María Belén Rodríguez y Claudia Elizondo -ambas funcionarias judiciales- y la abogada Sandra Cozzi, también imputadas por supuesto armados de causas en la Unidad Conclusiva.

Los imputados también tuvieron su momento para dar su descargo. Todos se victimizaron. Ortega disparó incluso a los medios de comunicación y deslizó que hay una operación especialmente en su contra:

Declaración Juan Pablo Ortega

Rodríguez, esposa de Ortega, dijo que ella se declaró ajena y que sentada ahí por ser la esposa de Ortega. A su turno la abogada Cozzi fue breve y dijo que cumplía con su trabajo. Y por último habló la Secretaria de la Unidad Conclusiva de Causas, Claudia Elizondo, que en sus 16 años siempre actuó respetando las leyes.

Declaración María Belén Rodríguez

En la audiencia hubo en demasía cruce de miradas y gestos. La Fiscalía representada por Adrián Riveros y Francisco Micheltorena dieron a conocer toda la acusación contra los cuatro imputados y los hechos en los que estarían salpicados. Principalmente señalando a Juan Pablo Ortega como el “cabecilla” de la asociación ilícita.

Todo empezó con la denuncia que se hizo en enero de 2021 por el presunto abuso sexual de una niña por parte de su padre, el ahora querellante junto con la abogada Sandra Leveque. Esa causa no prosperó y ahí vino la arremetida de ese hombre, que denunció en abril último en la Unidad Fiscal de Delitos Especiales que su exmujer se complotó con Ortega, la abogada Cozzi y las funcionarias judiciales Elizondo y Rodríguez para perjudicarlo e impedirle el contacto con su hija.

Declaración de Sandra Cozzi

Así el caso dio un giro inesperado y Ministerio Público Fiscal puso bajo sospecha a los funcionarios judiciales y a la bogada de la madre de la niña. Sobre esto, el fiscal Micheltorena expresó en la audiencia que Ortega influenció en las otras tres mujeres, ya que tienen una “profunda relación de amistad” para litigar de forma encubierta. Concretamente señaló que Ortega confeccionaba y escribía los textos para después enviárselos a Cozzi y que ésta lo presentara. Todo esto derivó en la detención de Juan Pablo Ortega el sábado último.

La Fiscalía entiende que no sólo actuaron de esa manera en el caso que denunciaron (por abuso), también lo hicieron en la causa contra un tal Pacheco, en el que Cozzi actuó como abogada defensora.

El fiscal Micheltorena habló de un modus operandi, en el cual Ortega asesoraba y daba instrucciones a la abogada Cozzi para realizará las presentaciones judiciales e incluso las aprobaba luego de revisarlas. Que estaban en contacto permanente: “Le tiro tips que debés decir”, le señalaba, según el fiscal.

En otra parte sostuvieron que Ortega dirigía a los instructores, o sea a Rodríguez y Elizondo, por encimaba de la autoridad de un juez. “Hacía valer su cargo y su influencia”, señaló el fiscal Francisco Micheltorena.

Declaración Claudia Elizondo

Para el Ministerio Público quedó demostrado los contactos entre la abogada Cozzi, el funcionario judicial Ortega y Elizondo y Rodríguez, la secretaria y prosecretaria de la Unidad Conclusiva. También dijo que una prueba de ello era sus intervenciones en las causas contra el ahora querellante y Pacheco, pero pueden haber más. Dijo que una de ellas escribió el proyecto de auto de procesamiento contra el primero de estos hombres.

El Ministerio Público Fiscal dio a conocer “imágenes” de los mensajes que se enviaban los 4 imputados, como así también “esquemas” de cómo presuntamente funcionaba las operaciones que estos hacían. “Su tarjeta SIM (chip) se registró en 28 celulares”, y el fiscal terminó señalando tras esta frase que es una “maniobra que se hace para que no se registren los datos”. En función a todos sus argumentos pidieron que se le dictara la prisión preventiva por el plazo de 6 meses y se lo envíe al penal de Chimbas porque ellos consideraban que puede interferir y entorpecer la investigación dado su carácter de funcionario judicial. La querella, Sandra Leveque, acompaño ese pedido.

Los abogados defensores, Fernando Bonomo y Nasser Uzair no se opusieron a la apertura de investigación, pero cuestionaron la prueba presentada por el Ministerio Público Fiscal. El último de los abogados defensor de Ortega, dijo que no correspondía que su cliente continuara detenido porque no había peligro de fuga.

El juez Parrón finalmente resolvió otorgar la libertad a Ortega entendiendo que no hay peligro de fuga, tal como solicitó su defensa, y dictó 1 año de Investigación Penal Preparatoria. La fiscalía hizo reserva de apelar el fallo y declararlo nulo en razón de que no estaba bien fundamentada la resolución del magistrado.

La situación también es complicada para las tres mujeres. Aunque siguen en libertad, en el caso de Elizondo y Rodríguez fueron imputadas por tráfico de influencias, asociación ilícita, falta a los deberes de funcionario público y ejercicio ilegal de la profesión en calidad de autor. Mientras que Cozzi participe necesaria en el delito de tráfico de influencias y asociación ilícita.