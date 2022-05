Video: un policía tocó la puerta, le abrieron y era un delincuente armado

Eran alrededor de las 22.50 de la noche cuando un policía tocó la puerta de entrada. Brayan Cortez estaba con su bebé pequeña en brazos y unos minutos antes había llegado su novia. El joven tiene cámaras instaladas en su vivienda y al ver a un hombre vestido de policía con algo que parecía una notificación en la mano, no dudó en abrir la puerta.

"Justo tengo el monitor roto entonces no pude ver que había otro escondido atrás de la camioneta. Era un policía con un papel pero en cuanto le abrí me sacó el arma, creo que era una 9mm", relató Brayan en diálogo con Tiempo de San Juan. Un dato no menor es que el malviviente que llamó a la puerta sabía el nombre de Brayan porque lo que es seguro que estuvieron haciendo inteligencia previa.

Todo fue tan rápido que el ladrón no alcanzó ni a cerrar la puerta y la novia de Brayan entró en una crisis de nervios y comenzó a gritar. Esto, puso muy nervioso al delincuente que no se dio cuenta de que la chica se le escapó por atrás y salió corriendo de la vivienda. Toda la secuencia puede verse en el registro de las cámaras de seguridad de la casa.

El otro ladrón, que hacía de campana, también se asustó y escapó. Por último esta distracción le jugó en contra al que estaba disfrazado de policía que dio un paso atrás y Brayan le cerró la puerta dejándolo afuera. De hecho, no pudieron llevarse nada.

"El choro no sabía si quedarse conmigo o salir a corretearla a mi novia porque ella salió corriendo. Se van en un Ford Focus color champagne", explicó la víctima.

La casa está ubicad en Rawson y Chile y, según Brayan, "no hay ni cámaras". De hecho el único registro fílmico es el de él mismo.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 2da pero aún no logran dar con los malvivientes.