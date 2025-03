Video: tras mostrarse en redes, se entregó un prófugo que integraba una banda de boqueteros en San Juan

Tras la publicación en diferentes medios, el joven se mostró activo en redes sociales con su nombre artístico. “El Tity lmc” y destacó: “Por más mierda que suban o hablen sobre mí, solo trato de no bajar los brazos y seguir con lo que más me gusta. No se crean todo lo que ven por ahí. Bendiciones, Dios me lo bendiga. Le comparto un adelanto, mañana lo subo en un canal nuevo y arrancar de cero por más problemas que cargue, jamás me rendiré” y en el próximo posteo sube una imagen con un video.

Según dieron a conocer desde la unidad fiscal de robos, este sujeto estaría implicado en unos 7 hechos. Lo señalan de trabajar junto a su papá -que fue condenado- y otras personas. Lo señalan de ser miembro de esta asociación ilícita y que su rol en esta banda criminal era de “soporte”.

Los otros miembros de esta banda ya están presos, según fiscalía y están a la espera del juicio en su contra, donde le achacarán varios delitos, el más conocido de ellos el ataque a lo boquetero en la conocida metalúrgica, Alumetal.

La condena a seis implicados

Los primeros en ser condenados fueron Jonathan Flores Pereira a 4 años de cárcel; Roberto Riveros a 3 años y 4 meses de prisión y Franco Fernández a 4 años y 8 meses de prisión efectiva. Audiencia de juicio abreviado que se llevó a cabo este lunes. Este martes se sentaron otros cinco frente al banquillo, Juan José Sánchez recibió 5 años y 8 meses de prisión efectiva; Pedro Matías Montiveros Cabanay 5 años y 4 meses y Leonardo Alberto Galleguillo a 3 años de prisión condicional.

Fueron los fiscales coordinadores de UFI Delitos Contra la Propiedad Claudia Salica y Cristian Catalano los que llegaron a un acuerdo con la defensa de estos seis imputados. Los dos que no arreglaron, identificados como Matías Jesús Elizondo y Jesús Maximiliano Jorge, seguirán siendo investigados.

Cuál era el rol de cada uno en esta asociación ilícita

Juan José Sánchez: jefe

Pedro Matías Montiveros Cabanay: organizador

Matías Jesús Elizondo: organizador

Leonardo Alberto Galleguillo: encargado de la inteligencia previa (lo señalan de fotografiar los posibles accesos clandestinos a los comercios y las cámaras de seguridad emplazadas en la zona)

Franco David Fernández: utilizaba un Renault 9 para el traslado de los malvivientes y llevaba los elementos que se utilizaban en los robos.

Jonathan Fernando Flores Pereira alias el "Mala Suerte": ejecutante de los ataques

Roberto Riveros: ejecutante de los ataques

Jesús Maximiliano Jorge: ejecutante de los ataques

Según fiscalía, estas personas están señaladas de cometer seis hechos contra la propiedad. Planes que estuvieron a cargo de Elizondo, Sánchez y Montiveros Cabanay. Para fiscalía está comprobado que estos delincuentes estudiaban los comercios, las víctimas y los movimientos, el clima, la velocidad y las rutas con la que iban a escapar de la escena sin ser advertidos.