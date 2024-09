Una veintena de personas fueron aprehendidas en medio de una riña de gallos en San Juan

image.png

De inmediato, se decidió la aprehensión de las 20 personas y se realizó el secuestro de más de 170.000 pesos de apuestas, una balanza, púas y cartelera de apuestas. A los que se sumaron medicación, antinflamatorios, estimulantes, antibióticos, vitaminas, elementos de curación, cajas de transporte, entre otras cosas. Además, rescataron a los 20 gallos.

image.png

Para finalizar, se labraron las actas de infracción respectivas interviniendo la UFI genérica y Juzgado de Faltas por infracción a los artículos 98, 99, 146 inc c 163 inc c ley 941-R.