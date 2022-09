Una nena de 6 años fue atropellada en la puerta de su colegio en Santa Lucía

El hecho ocurrió al mediodía de este jueves en la escuela Provincia de Corrientes , en Santa Lucía . Una alumna de 6 años terminó atropellada al bajarse del colectivo en el cual iba a clases. Por fortuna, la víctima no recibió golpes de gravedad.

Las menores intentaron cruzar la calle corriendo cuando el auto que transitaba por la avenida no logró frenar y atropelló a la nena de 6 años. Por suerte, el impacto no fue violentó por lo que la pequeña no sufrió heridas graves.

Personal policial de la Comisaría N°5 y de Emergencias Médicas llegaron al lugar. La nena no tuvo que ser trasladada al hospital.

Los vecinos del lugar indicaron que se necesita seguridad vial para que este tipo de episodios no ocurran ya que los niños siempre realizan estas maniobras al bajar del colectivo.