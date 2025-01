Una familia mendocina fue víctima de un brutal robo piraña en Chile

Según el testimonio de Ignacio, los delincuentes, en su mayoría menores de edad, entre 14 y 18 años, actuaron de forma rápida y violenta. "Algunos chilenos me comentaron que esto sucede con frecuencia en esta época debido a la gran cantidad de turistas y a la falta de presencia policial en esa hora", explicó.

Dentro del centro comercial, Ignacio observó cómo varios clientes eran despojados de sus pertenencias. Aunque logró evitar el robo en su contra, no pudo salir ileso. "Me reconocieron afuera porque los señalé a los guardias de seguridad. Uno intentó acuchillarme, pero no lo logró. Otro me tiró una botella que me destrozó el codo", detalló.

Consejos de seguriVdad para turistas

Ante el aumento de este tipo de delitos, es crucial que los turistas extremen las precauciones para evitar ser víctimas. Algunas recomendaciones clave incluyen: