Un sanjuanino preso que se emborrachó y golpeó a su novia

El violento sanjuanino, identificado como Maximiliano Luis Vila, fue condenado. Le dieron una pena de 9 meses de prisión efectiva ya que tiene otras condenas en su prontuario. Esta vez, por golpear ferozmente a su ex pareja.

Violencia de género Le pidió el celular a su mujer, no se lo dio y la golpeó

En estado de ebriedad comenzó a discutir con su padre por unos problemas familiares. Esto hizo que la madre, que está en silla de ruedas, se pusiera a llorar, y el papá decidió terminar allí todo para calmar el ambiente.

Pero a Vila no le bastó, y le dijo a su pareja de irse del lugar a su casa. La chica decidió irse sola y el golpeador le respondió, “vos no te vas a ir sola a ningún lado, te vas conmigo hija de puta”.

La ex novia salió de la casa para fumar un cigarrillo y calmarse ante la situación. Esto al parecer le molestó a Vila que fue tras ella y le pegó en el pecho. No contento, le da dos golpes de puño en la cara y luego le dijo, “vos no vas a hacer lo que quieras”

Todo esto fue visto por el dueño de casa que golpeó a su hijo con un caño de PVC y lo tiró al suelo para evitar que siga la violencia ante su ex nuera. La madre, que se cayó de su silla de ruedas le dice a la víctima que escape y que llame a la policía.

Los vecinos que escucharon toda la secuencia dieron aviso al 911. Efectivos del Comando Norte llegaron al lugar a los pocos minutos y detuvieron al violento en la casa de sus padres.

La expareja del hombre lo denunció por lesiones.