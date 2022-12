Un pocitano preso por desnudarse frente a una mujer

Videla la sacó muy barata, porque además del prontuario, el delito que cometió fue muy grave. Según la denuncia realizada por la víctima, este hombre mostró sus partes íntimas cuando ella estaba junto con menores en un comedor donde ella ayuda, pero la fiscalía a lo largo de la investigación pudo acreditar que en el comedor no había menores. La misma mujer dijo en su denuncia que los niños le dijeron “Mire lo que está mostrando”, ella comentó que se volteó y vio a Videla con la bermuda y los calzoncillos bajos y éste le gritó : “Me la vas a chupar”.

Además de este hecho de exhibiciones obscenas, este hombre también se lo sentenció por el delito de amenazas simples, expresó su abogada defensora, María Filomena Noriega.

El martirio de la damnifica empezó una noche cuando este hombre supuestamente fue a su casa y manoseó a la mujer (delito no quedó comprobado que ocurrió). Esa noche, ella forcejeó con él, lo sacó de su casa y se encerró. Videla ahí habría empezado a amenazarla diciéndole “Te voy a prender fuego la casa, te voy a matar a tus hijos si vos me denuncias. Si me batís la cana lo voy a hacer”.

Después de ese hecho, las amenazas siguieron existiendo y culminó con las exhibiciones obscenas cuando estaba en el comedor. Tras ese caso, la mujer llamó al 911, la policía fue al lugar y le dijo que tenía que hacer la denuncia en CAVIG. Ese día, el acusado no pudo ser detenido.

El Ministerio Público Fiscal de UFI CAVIG estuvo representado por José Plaza Belli; la defensa del imputado estuvo a cargo de María Filomena Noriega. Y como juez de Garantías estuvo Andrés Abelín Cottonaro.