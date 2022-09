Un médico de Rawson fue denunciado por abuso sexual, pero la Justicia lo sobreseyó

Otra vez, un médico sanjuanino quedó bajo la lupa de la justicia por un presunto abuso sexual en perjuicio de una paciente. Sin embargo, esta vez la causa no prosperó, ya que el juez de Garantías sobreseyó al profesional que quedó librado de toda sospecha.

A pesar de dar inicio a un expediente judicial, el Ministerio Público Fiscal representado por Roberto Ginsberg no logró sostener la acusación contra A.C, ya que la denunciante entorpeció a Investigación Penal Preparatoria. Las fuentes comentaron que no se presentó para las pericias correspondientes del caso e incluso manifestó su decisión de no continuar con el proceso que ella misma había impulsado.

Sin las pruebas necesarias para la construcción del caso, puesto que no alcanza con una sola declaración y son necesarias las pericias psicológicas, entre otras pruebas, al fiscal no le quedó más que solicitar el sobreseimiento del imputado que estaba sospechado de abuso sexual simple.

Sin la oposición del abogado defensor, Nasser Uzair, el juez de Garantías Alberto Ramón Caballero dictó el sobreseimiento total y definitivo del profesional de la salud en cuestión.

La joven había dicho en sede judicial que el médico, dentro de su consultorio ubicado en un centro de salud de Rawson, se propasó con ella al momento que colocarle el estetoscopio en los pechos. Según la denuncia, el hombre la tocó por debajo de su corpiño. También dijo que le tocó las piernas, hasta que la denunciante pidió que se detuviera.

Por ese supuesto hecho, en marzo de este año lo denunció en la Justicia y el caso se formalizó un mes después, en abril. Tras cumplirse los plazos, el médico que permaneció siempre en libertad fue desligado del proceso este jueves.

"Entiendo que no hay fundamentos suficientes para requerir la apertura del juicio", sostuvo el magistrado en su resolución.