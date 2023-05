Un auto lo chocó y terminó estampado contra una casa en Rawson

En una esquina del barrio San Luis de Rawson se produjo un fuerte accidente , donde según se dijo fue entre un auto y una moto. El motociclista fue el más perjudicado porque dice que tras el impacto que recibió terminó estampado contra una casa.Pero eso no es lo más grave, el automovilista prefirió irse en vez de quedarse en el lugar.

El conductor de la moto terminó hospitalizado con politraumatismos. En el lugar trabajó personal de comisaría 24ta.

Sobre el auto que presuntamente se dio a la fuga no hay datos, ya que el chico no pudo aportarlos porque no alcanzó a verlo. Los vecinos tampoco han podido aportar datos del siniestro.