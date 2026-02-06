viernes 6 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Delitos Especiales

Trinidad: trabajaba en altura, sufrió una descarga eléctrica, cayó y se fracturó una pierna

El impactante accidente doméstico ocurrió este jueves en horas de la tarde. La víctima está internada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un grave accidente doméstico se registró este jueves por la tarde en la localidad de Trinidad, en Capital, donde un joven de 20 años resultó con una fractura en una pierna tras sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos en el techo de su vivienda.

Lee además
liberaron al senalado de cortarle el cuello con una botella rota a un joven en la misa de omega
UFI Genérica

Liberaron al señalado de cortarle el cuello con una botella rota a un joven en la "misa" de Omega
A Celiz le quedaba un día para salir del penal de Chimbas tras cumplir una pena por exhibiciones obscenas en perjuicio de una menor. Decidió “despedirse” de una penitenciaria mostrándole sus partes íntimas. 
Judiciales

Un día antes de salir del Penal de Chimbas le mostró sus partes íntimas a una penitenciaria: lo multaron con $15.000

El hecho ocurrió alrededor de las 19:00, en un domicilio ubicado sobre calle Pedro Álvarez. Según informaron fuentes policiales, el joven, identificado como Daniel Alberto Pereyra, se encontraba trabajando en el fondo de su casa cuando, por causas que se investigan, recibió una descarga eléctrica que le hizo perder el equilibrio y caer desde una escalera.

En un primer momento, personal policial entrevistó al damnificado, quien manifestó haber sufrido la caída y presentar una lesión en el tobillo. Minutos después se hizo presente una ambulancia del Servicio de Emergencias 107.

Posteriormente, a través de un radiograma del Hospital Rawson, se confirmó que Pereyra ingresó al nosocomio con un cuadro de electrocución y fractura de tibia en el miembro inferior derecho.

Temas
Seguí leyendo

Atendía un restó y se distrajo: un ladrón se llevó su celular y él mismo lo detuvo

Devastador incendio redujo a cenizas un depósito en Rawson

Tragedia vial en Rawson: la mujer intentó cruzar por el medio de la cuadra, un auto la esquivó, pero una moto la embistió

Vio cómo robaban su moto, siguió al ladrón, lo atrapó y lo entregó a la Policía

Un suplantador de identidad y reconocido ladrón de la provincia, otra vez a la cárcel

Ladrones atacaron una conocida escuela primaria de Chimbas

Un jubilado entró a una falsa aplicación de un banco y fue estafado en $1.900.000

Misa de Omega: se entregó el principal sospechoso de agredir y dejar en grave estado a un joven de 19 años

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Según testigos, la señora apareció de manera repentina por delante de este auto VW que estaba estacionado. Un auto si pudo esquivarla, pero la moto (de la foto) la embistió.
Detalles

Tragedia vial en Rawson: la mujer intentó cruzar por el medio de la cuadra, un auto la esquivó, pero una moto la embistió

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El asalto ocurrió en un hotel situado en el lateral de ruta nacional 40.
Caído en desgracia

Fueron por una noche de pasión y los asaltaron en la puerta de un hotel alojamiento en Chimbas

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo
Judiciales

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan
El clima

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex
Intento de femicidio

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex

Díaz, colaborando en el operativo.
Chile

Heroico acto de una sanjuanina en La Serena, en el rescate de 13 personas en el mar

Te Puede Interesar

Caso Branka Motors: la empresa no se presentó y fracasó la conciliación en Defensa al Consumidor
Sin solución

Caso Branka Motors: la empresa no se presentó y fracasó la conciliación en Defensa al Consumidor

Por Juan Ortiz
Imagen ilustrativa.
Panorama

Por atrasos de pagos del PAMI a farmacias, peligra la entrega de medicamentos en San Juan

Liberaron al señalado de cortarle el cuello con una botella rota a un joven en la misa de Omega
UFI Genérica

Liberaron al señalado de cortarle el cuello con una botella rota a un joven en la "misa" de Omega

Una de las intervenciones acordadas es la construcción de la rotonda ubicada en la intersección de calle Gorriti y Ruta Nacional 20, una zona en la que se registran gran cantidad de accidentes.
Novedad

Se vienen las rotondas: Orrego firmó convenios con Nación para mejorar la seguridad vial en rutas nacionales

Casposo, la mina de oro y plata que operó fuerte en Calingasta ahora procesara el oro proveneinte de la mina ullunera Hualilán.
Minería y desarrollo local

La mina de oro Hualilán se compromete a crear empleo en Calingasta: cuántos puestos serán