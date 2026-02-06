Trinidad: trabajaba en altura, sufrió una descarga eléctrica, cayó y se fracturó una pierna

Un grave accidente doméstico se registró este jueves por la tarde en la localidad de Trinidad, en Capital, donde un joven de 20 años resultó con una fractura en una pierna tras sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos en el techo de su vivienda.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:00 , en un domicilio ubicado sobre calle Pedro Álvarez . Según informaron fuentes policiales, el joven, identificado como Daniel Alberto Pereyra , se encontraba trabajando en el fondo de su casa cuando, por causas que se investigan, recibió una descarga eléctrica que le hizo perder el equilibrio y caer desde una escalera.

En un primer momento, personal policial entrevistó al damnificado, quien manifestó haber sufrido la caída y presentar una lesión en el tobillo. Minutos después se hizo presente una ambulancia del Servicio de Emergencias 107.

Posteriormente, a través de un radiograma del Hospital Rawson, se confirmó que Pereyra ingresó al nosocomio con un cuadro de electrocución y fractura de tibia en el miembro inferior derecho.