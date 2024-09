Trinidad: apuñaló a su ex con un cuchillo y la amenazó reiteradas veces pero igual zafó de la cárcel

Según relató la víctima, durante toda la relación sufrió varios episodios de violencia física y psicológica por parte de Vila hasta que el 1 de enero de 2024 decidió presentarse en la UFI CAVIG para denunciarlo. Ese día, expresó, el violento comenzó a hacerle escenas de celos, le apretó la cara, la empujó contra la pared y le clavó varias veces en el cuerpo un tenedor tipo asador.

Vila tenía reglas de conducta que cumplir y no podía acercarse a su ex pero en marzo violó esa restricción. Luego, se lo citó a dos audiencias pero no fue, así que se lo declaró rebelde.

La violencia fue escalando hasta que el pasado 2 de mayo, Vila fue hasta la casa de su ex en plena madrugada, rompió la puerta y le pegó una trompada.

Este 9 de septiembre la violencia se repitió cuando Vila fue otra vez hasta la casa de su ex, trató de meterse por la fuerza y en ese forcejeo le dejó hematomas a la mujer. Luego, la empujó hacia el pasillo de la vivienda e intentó pegarle con una botella de vidrio.

Afortunadamente la víctima pudo escapar junto a su hijo menor de edad pero Vila los interceptó en la plaza del barrio e intentó quitarle al niño y quemarla a ella con un cigarrillo. Fue entonces que ella se defendió, tomó un cuchillo que llevaba en el bolsillo y le asestó una puñalada dejándole un corte en el abdomen.

Este martes 10 de septiembre, Villa llegó a juicio abreviado y recibió una pena de 6 meses de ejecución condicional por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas simples. A pesar de todo, zafó de la cárcel y podrá seguir en libertad mientras no viole otra vez las reglas de conducta.