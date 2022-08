Tras la absolución de dos policías, la fiscalía cruzó al juez de Impugnación

"Me ha extrañado mucho la resolución del doctor Correa, yo estaba convencido de que no iba a prosperar, que no iba a dar lugar a la impugnación que había planteado la defensa”, señaló a los micrófonos de Canal 13 y sentenció: “Había elementos de prueba suficientes, el Ministerio Público busca una verdad real, no acusar por acusar”.

Asimismo, Pizarro manifestó: "Desde el primer día había elementos suficientes que avalan la resolución, para mí fue muy clara la resolución del Dr. Jorge Andrés Abelín Cottonaro”.

Es que los defensores Leonardo Villalba y Filomena Noriega habían impugnado el fallo que dictó el juez de Garantías Andrés Abelín Cottonaro y ahora fue el magistrado de un tribunal superior quien les dio la derecha y resolvió absolver a los dos policías de los delitos de privación abusiva de la libertad y vejaciones ilegales al desempeñar un acto de servicio (Art. 144 bis inc. 1 y 2 del Código Penal Argentino).

La pena que los efectivos policiales habían recibido también los inhabilitaba a ocupar un cargo como funcionarios públicos durante 2 años y por ello se estimaba que podían ser exonerados de la Fuerza, dado el antecedente penal. Sin embargo, este dictamen cambia el panorama totalmente.

El juez Correa alegó que los policías actuaron a regla en la detención. En la resolución indica: “(…) no fue detenida en sentido punitivo y nunca estuvo alojada en un calabozo, ni prontuariada. Es decir, no tuvo el tratamiento de un detenido propiamente dicho”. También, consideró que los menores, entre ellos la víctima, no cumplieron con las reglas obligatorias que había en ese tiempo por la situación de salud por el coronavirus.

Sin embargo, para Pizarro esto último no modifica la conducta de los policías. “Aunque hubiese estado de sitio se trata de una menor que fue vejada, golpeada, no dándole intervención al juez de menores, un montón de cosas que no se hicieron, no se cumplió con el procedimiento policial”, sostuvo.

Respecto de las Imágenes que registraron el momento, expresó: “Se ve como el policía está con la rodilla en la espalda con la niña esposada, estaba el informe médico legista de la revisión realizada a las 20:30 cuando la habían detenido a las 14, la chica tenía lesiones acreditadas por el médico”.