Detención en el Skate Park: absuelven a los policías que habían sido condenados

El juez de impugnación dio a lugar al pedido y tras dos casi dos meses, resolvió absolver a los dos policías de los delitos de privación abusiva de la libertad y vejaciones ilegales al desempeñar un acto de servicio (Art. 144 bis inc. 1 y 2 del Código Penal Argentino).

Según la abogada Noriega, el juez consideró que los menores, entre ellos la víctima, no cumplieron con las reglas obligatorias que había en ese tiempo por la situación de salud por el coronavirus. Como así también, que no hubo pruebas contundentes sobre cómo fue la detención de la menor en el Skate Park



El juez alegó que los policías actuaron a regla en la detención. En parte de la resolución del juez se destaca: “(…) no fue detenida en sentido punitivo y nunca estuvo alojada en un calabozo, ni prontuariada. Es decir, no tuvo el tratamiento de un detenido propiamente dicho”, explicó la letrada Noriega respecto al delito de privación abusiva de la libertad.

Por el otro delito, “vejaciones ilegales al desempeñar un acto de servicio”, el juez expresó que a la menor siempre se la trató de forma cordial. En su resolución expresa: “No describe ni una mínima lesión en la zona de la espalda o del pecho. (…) al menos tendría una escoriación”. Este fundamento fue porque supuestamente un efectivo ejerció mucha violencia contra la menor en el piso. Sobre ese supuesto video, el magistrado dice: “El video no se visualiza a ningún efectivo ejercer esta conducta”.

La letrada impugnó la codena de su defendido porque ella consideró que en el Skate Park no sabía que la menor era menor porque no tenía documento. El otro fundamento fue sobre el video que supuestamente se ve al policía ejerciendo violencia contra la menor en el piso, pero no se ve reflejada en las imágenes. También alegó sobre las contradicciones que tuvieron los testigos. Como así también que los menores no respetaron los protocolos de coronavirus que había en ese tiempo, ya que era una reunión como de 50 menores.