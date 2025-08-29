Tras el viento, registraron varios incendios: desde Médano de Oro hasta una escuela en 25 de Mayo

Un intenso viento que azota gran parte de San Juan provocó este viernes varios incendios que generaron alarma en distintas localidades de la provincia. En Médano de Oro, Rawson, se registraron quemas de pastizales durante la tarde, extendiendo la preocupación entre los vecinos por el avance de las llamas.

Mientras tanto, en 25 de Mayo, un incendio causó conmoción en la siesta del mismo día. Las llamas, que comenzaron en un predio lindero, alcanzaron la zona de la escuela de Las Casuarinas, ubicada sobre calle La Plata, obligando a evacuar a quienes se encontraban en el interior. Fuentes policiales informaron que la emergencia fue reportada alrededor de las 13 y que en minutos el fuego se acercó peligrosamente al edificio educativo.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraban columnas de humo y llamas a escasos metros del establecimiento, aunque afortunadamente no se registraron heridos. Personal de la Comisaría 32ª trabajó en la evacuación y colaboró en el operativo para contener el avance del fuego.

En Médano de Oro.

Desde el Gobierno de San Juan destacaron que los fenómenos de viento, frecuentes en agosto pero presentes durante todo el año, requieren un trabajo constante y coordinado de las dotaciones. Ante cada alerta meteorológica se activan protocolos de prevención y respuesta, con guardias reforzadas, móviles preparados y patrullajes en zonas de riesgo.

La Policía Ecológica desarrolla campañas de concientización y monitorea áreas sensibles, como cordones forestales y barrios periféricos, mientras brigadas especializadas actúan en el control de incendios forestales y rescate urbano ante posibles daños materiales o riesgos a la población.

Además de atender emergencias de carácter material, los equipos de bomberos y servicios de asistencia responden a llamados por crisis respiratorias y situaciones de vulnerabilidad social que suelen agravarse con vientos intensos. La coordinación con Protección Civil, Salud y municipios busca garantizar una cobertura integral en cada intervención.

El Gobierno insistió en la prevención ciudadana: evitar encender fuego en terrenos abiertos o descampados reduce significativamente el riesgo de incendios forestales, y así el compromiso conjunto entre organismos y comunidad permite mitigar los efectos de este fenómeno natural característico de la provincia.