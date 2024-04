Tras el robo piraña, cómo es la zona "roja" que atemoriza a todo Rawson

2.jfif

"La verdad es que trato de circular con precaución, es muy peligroso. Acá hay que encomendarse a Dios para que nos ayude y nos proteja. Porque esta zona se ha puesto muy peligrosa. Hace falta más policías", expresó un vecino del lugar.

Todos coinciden que, a partir de las 22hs, cuando ya es de noche, es cuando más ataques hay. Pero algunos aseguran que a plena luz de tías, sobre todo en "grupitos", suelen atacar a los más vulnerables, desde ciclistas hasta mujeres que circulan caminando.

Inseguridad en Rawson Está ubicada sobre Superiora, entre el Conector Sur y Paula. Este miércoles fue noticia por un violento ataque a un ciclista, pero quienes circulan por ahí denunciaron numerosos casos de robos y arrebatos.

"A veces he pasado caminando y he podido ver la zona conflictiva. Me ha tocado vivenciar situaciones. Por ejemplo, la vez pasada estuvo un remisero, que estaba con la ventanilla abierta y fue víctima del robo de su celular. Evito pasar en la noche, pero a veces no me queda otra que circular por ahí. Porque es una ruta obligada", expresó un ciclista.

Quienes viven en la zona apuntan a un grupo de jóvenes delincuentes que viven en el Barrio La Estación, otros señalan que llegan incluso de otros lotes aledaños para perpetuar diferentes zonas. "Debería haber más presencial policial y que los semáforos no funcionen después de las 22hs. Es que después de esa hora ya no se puede andar. O te roban o te agarran a pedradas", expresó un vecino.