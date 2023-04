Tragedia en El Pinar: los tristes y fuertes mensajes de la hermana del joven fallecido

Ayelen no ha realizado posteos contra el imputado pero si pidió justicia. También le dedicó innumerables palabras de afecto, como:

"Otro día más sin vos". Hoy me desperté con el corazón echo pedacitos. Me pregunto ¿Dónde estás? ¿Ya te estás tomando tu café para irte a laburar? Me pregunto ¿por qué pasa tan lento el tiempo acá para poder verte? ¿Por qué hoy no estás con nosotros?

Miro estás fotos de mi recibida de paya y quién estuvo ahí con un ramo de flores orgulloso de su hermana, VOS. Estuviste conmigo subiste al escenario me entregaste ese ramo inmenso con todo tu amor y yo acá tratando de pedirle a Dios que devolvamos el tiempo atrás, que mi titi me siga cuidando acá en la tierra, que siga con sus detalles acá. ¿Te merecíamos? Capaz no hermano, te pido disculpas por no poder protegerte por no poder darte mi vida, decime como se hace y yo lo hago, el mundo no tiene sentido, me acuesto y me despierto siempre llorando angustiada vacía rogando volvernos a encontrar” (sic).

Mirá todas sus publicaciones:

El único acusado -Castro Salinas- este lunes usó su momento para declarar y señaló que él no fue el culpable del siniestro, sino que fue del ahora fallecido. El abogado que defiende a Castro manifestó que a lo largo de la Investigación Penal Preparatoria probará que su cliente no fue culpable. Para la fiscalía, Castro Salinas realizó una maniobra imprudente de adelantamiento con su auto Fiat Uno y chocó de atrás al motociclista Márquez.