¡Terror en Pocito! Una banda de ladrones desató un asalto brutal en la casa de una anciana

La ola de terror se prolongó por aproximadamente 40 minutos, tiempo durante el cual los ladrones desvalijaron la vivienda, llevándose consigo un televisor, una bicicleta y hasta un abrigo, entre otros objetos valiosos.

En una declaración a Diario Del Rey, Varela relató con voz temblorosa el horror que vivió: "Me levantaron y me tiraron en la pieza. Me maniataron con el cable de la radio".