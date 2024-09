Su hijo murió en un accidente de tránsito y él "se enterró vivo" en la puerta de Tribunales para pedir justicia

hermanos marquez.jpg Francisco Márquez, víctima de la tragedia en El Pinar, junto a su hermana Ayelén Márquez. Imagen Instagram

Esta vez, Gustavo fue un poco más allá y decidió "enterrarse vivo" frente a los Tribunales sanjuaninos, como forma de representar su descontento.

El hombre llegó vestido con una remera con la cara de su hijo y leyendas pidiendo justicia para luego meterse en una bolsa de polietileno negra. Otro hombre con gorra lo ayudó, lo acostó a los pies de una lápida y comenzó a descargarle baldes con tierra encima.

Otro actor, disfrazado de "La Parca", también formó parte de la intervención y miraba de forma intimidante mientras el cuerpo de Gustavo Márquez quedaba cubierto de tierra.

Una mujer, con un megáfono, comenzó a leer un texto: "Perdón hijo por representar de esta forma tan cruel, simple y espontánea el profundo dolor mío y el de tantos padres. Esta es la realidad que vivimos todos los días cuando nos arrebatan a un ser amado. Fui criado en una familia donde se me enseñó valores éticos y morales, en donde la palabra justo era lo correcto y necesario para vivir en paz, en donde se nos enseñó que la Justicia servía para corregir y no hundir bajo un libre albedrío. No se debe aplicar autoritarismo no respetando el proceso de ley y las leyes. Todos mis días siento esto que represento hoy, interior y exteriormente, física como espiritual. Entre luchas y decepciones de los humanos si no proceden a hacer correctamente las cosas, uno vuelve a morir todos los días".

Alrededor de la lápida que montó el padre de Francisco, había otras lápidas negras que tenían fotos y nombres de otras víctimas sanjuaninas de accidentes de tránsito.

El caso Francisco Márquez

Francisco Márquez fue embestido por el Fiat Uno que manejaba Gonzalo Castro Salinas, el 8 de abril de 2023 en el camping El Pinar.

Francisco había estado en el Paredón del Dique de Ullum junto a sus amigos cuando se subió a su moto y agarró la Ruta 60 en sentido a Rivadavia. En un momento, el joven detuvo su marcha y se paró en la banquina, luego hizo un giro a la izquierda para ingresar al Pinar y fue embestido por el Fiat de Castro.

Castro recibió una condena de 3 años de prisión condicional y quedó libre, a pesar de los reclamos de la familia Márquez.