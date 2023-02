Su hijo lo atacó con una botella de vidrio, le partió la cabeza y teme que vuelva a pasar

Según contó Oscar Naranjo , el hombre que fue agredido por su hijo, convivía con el chico y su pareja en el mismo terreno (aunque en casas separadas) y con él mantenía una relación tensa, dado el consumo problemático de drogas que padece el joven identificado como Jeremías Naranjo, de 20 años. "Ese día discutimos, él me tiró una silla, yo me defendí y él me golpeó con una botella de fernet y con otra botella de cerveza", detalló la víctima que debió ser inmediatamente asistida.

"Me rompió la cabeza y de la manera en que lo hizo no tengo dudas de que me quiso matar", aseguró todavía con angustia. Es por ello que a pesar de que la Justicia lo castigó con 12 meses de prisión condicional, es decir que la cumple en libertad, advierte que su propio hijo es un peligro para la sociedad. "Yo no le tengo miedo, pero mi pareja tiene terror de que vuelva a aparecer y nos quiera hacer algo", sostuvo.

dc6087fa-eb38-4e5e-b0f9-b60c404c6b6c.jpg

Según explicó, el espacio que compartía con su hijo le pertenece a su madre, es decir su ex mujer, y habitaba allí a pedido de la misma. "Ella me pidió que me instalara acá para cuidar el lugar que, con el estado crítico de mi hijo, se había vuelto un desastre, una juntadera y aguantadero", argumentó. Al parecer, el atacante le habría dicho a su padre que se marchara y ello desató la violenta gresca.

"Mi hijo me ha hecho de todo, me robó hasta lo que no tenía porque necesitaba plata para comprar lo que consume", se lamentó el taxista que adelantó que se irá del sitio porque no le pertenece y además porque no es un lugar seguro para él y su compañera.

Naranjo hijo tendría otras causas por violencia de género, acorde manifestó el padre. "La novia, que es un niña de 19 años con la que tiene una bebé de un año, lo ha denunciado porque la golpea. Eso lo sabemos todos porque los escuchamos cuando pelean y él la agrede", agregó.

Versiones allegadas a la familia le comentaron a este diario que los problemas entre el padre y el hijo es de larga data, que el hombre solía golpear de niño a su hijo, como así también a su mujer. Frente a ello, Naranjo -que supo ser patovica de boliches- aseveró que jamás golpeó a su ex y que si alguna vez lo hizo con su hijo, fue para educarlo. "Me amenazan porque creen que me quiero quedar con la casa, pero no es así. Yo en un mes me voy de acá. No quiero más problemas", cerró.