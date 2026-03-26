Un ex policía federal condenado por abuso evita una nueva pena tras pactar una solución alternativa

En enero de 2023, un exefectivo de la Policía Federal en la provincia comenzó a ser investigado por un hecho de violencia de género en perjuicio de su expareja. Lo relevante es que este individuo ya contaba con una condena por abuso sexual, por lo que su situación judicial iba a agravarse considerablemente si recibía una nueva sentencia.

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Tras años de instrucción, el acusado evitó una nueva condena. Desde la Justicia manifestaron que el mismo arribó a una solución del conflicto mediante una reparación integral a favor de la damnificada.

La audiencia se realizó este miércoles; el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa estipulaba que el hombre debía abonar $300.000 a la denunciante. La víctima, presente en la sala, prestó su consentimiento y el juez Mariano Carrera homologó el pacto acordado entre las partes.

Ante esta salida alternativa, el expolicía -cuyo nombre se reserva para preservar la identidad de la mujer- se salvó de un nuevo fallo en su contra. Cabe recordar que en 2022 ya había sido sentenciado por abusar de una familiar.