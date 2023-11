Su ex renunció al trabajo para no pagar cuota alimentaria y la amenazó con "quebrarla"

"He pasado lo peor de lo peor. Quiso matarme y hasta me desfiguró el rostro estando con él; me tenía enferma. Es capaz de todo. La vedad es que estoy cansada de vivir así. A las amenazas se suma que no cumple con sus obligaciones. Yo vengo de ser operada de dos tumores en los ovarios, estuve al borde de la muerte. Ahora estoy volviendo a trabajar, con riesgo de padecer cáncer. Pero le pongo todas las ganas y me esfuerzo porque tienen que comer mis hijos", expresó la víctima en diálogo con Tiempo de San Juan.