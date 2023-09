Silencio y tensión en el lugar donde asesinaron de un puntazo a un chico en Santa Lucía

a3db297d-7875-4077-b22b-53023bade30d.jfif La esquina de la muerte, donde ocurrió la gresca y se propinó el puntazo letal

En las puertas de la unión vecinal, donde se desató la batahola mortal, todos pasan y miran. Saben lo que sucedió, pero nadie dice nada. El shock parece durar y apenas tres cuadras hacia el Este yace la casa del adolescente asesinado, vacía y sombría.

Fuentes cercanas a la familia de Alan detallaron que después del sacudón que representó el homicidio, su madre y sus hermanos decidieron marcharse de allí por un tiempo y, así, transitar el calvario en otro lugar, lejos de todo y de todos.

La casa de Alan Lucero y su familia

Si bien el clima espeso se registró tras la muerte del pibe de 16 años, con corridas y piedrazos al móvil policial que llegó para prestar asistencia, este lunes por la mañana la tensión persistía y una tensa calma fue palpable. Es por eso que se pudo advertir la presencia de un patrullero que recorría las inmediaciones para controlar que todo esté en orden y no se repitan los hechos que marcaron la agenda policial del fin de semana.

El agresor, Cristian Gabriel Olmos, fue rápidamente identificado y detenido por las autoridades que en las próximas horas formalizarán el caso en su contra. Tiene 18 años y habría confesado el crimen. "No sé qué me pasó", habría dicho e incluso resignado habría lanzado: "Que me den lo que me tengan que dar".