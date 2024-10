Seguirá detenido el "Pecoso", el ladrón que fue liberado por error de una comisaría de Rivadavia

Le semana pasada se dio a conocer que un delincuente de la provincia fue liberado por un supuesto error de papeleo que hubo entre comisaría 30ma de Chimbas y la 34ta de La Bebida, Rivadavia. Hernán Paredes aprovechó la confusión entre las dependencias y salió en libertad. Disfrutó de su libertad por varios días, pero finalmente personal del Comando Oeste lo atrapó este martes.

Según miembros del Comando, los efectivos estaban haciendo recorridas por calle Yornet, La Bebida Rivadavia, cuando divisaron al conocido delincuente el “Pecoso” que se trata de Hernán Paredes.

Este apenas vio el patrullero intentó darse a la fuga por los fondos de las viviendas del Lote Hogar 34, pero los móviles del Comando Oeste realizaron un operativo en la zona y lograron aprehender a Paredes.

Este ladrón que tiene varias caídas y condenas salió de prisión, por error, el pasado 26 de septiembre. Los efectivos se dieron cuenta de esta situación recién el 2 de octubre y desde ese día Paredes tenía pedido de captura, según las fuentes.

Paredes quedó alojado en comisaría 34ta y se lo vinculó de los delitos de violación de domicilio, tentativa de hurto y daño simple (cuatro hechos) en concurso real.

Sobre la responsabilidad de los policías que cometieron este error no se supo nada, es decir, que no se sabe si recayó alguna sanción contra estos. A nivel UFI Delitos Especiales no llegó ningún expediente contra algún uniformado.