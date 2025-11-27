jueves 27 de noviembre 2025

Fauna autóctona

Salvadas: rescataron 50 catitas y 6 tortugas en dos departamentos sanjuaninos

Personal de la Policía Rural realizó operativos en Sarmiento y Caucete, donde logró rescatar más de 60 animales autóctonos y detuvo a tres personas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras distintos allanamientos, la Policía Rural logró rescatar 6 tortugas y 50 catitas en Sarmiento y Caucete.

Un trabajo conjunto entre distintas unidades de la Policía Rural de San Juan permitió desbaratar una actividad de tráfico ilegal de fauna que operaba en dos puntos de la provincia. Tras varias denuncias anónimas, se llevaron a cabo allanamientos simultáneos que culminaron con un importante rescate de animales, entre ellos 50 catitas y 6 tortugas; el secuestro de elementos utilizados para la caza furtiva; y la detención de tres sospechosos.

Casa del joven herido. Personal de Criminalística trabaja en el techo, lugar donde habrían estado los ladrones intentando sacar el aire.
El operativo coordinado entre la Unidad Rural Nº 3 y la Unidad Rural Nº 4 derivó en allanamientos realizados en los departamentos Sarmiento y Caucete, luego de recibir denuncias anónimas sobre la venta ilegal de fauna autóctona.

image

Como resultado, los efectivos lograron rescatar más de 60 ejemplares, entre ellos 50 pichones de catas argentinas, 6 tortugas terrestres y 5 benteveos. Además, incautaron 10 trampas utilizadas para la captura indebida de aves, dispositivos que quedaron bajo resguardo de las autoridades ambientales.

image

Durante los procedimientos también se halló una montura completa vinculada a una causa por hurto. En el marco de los allanamientos fueron detenidos Diego Leonardo Ariza Andino, de 45 años; Víctor Hugo Mereles Moreno, de 27; y Daniela Pamela Leguiza Moreno, de 30.

Asimismo, la Policía secuestró un arma de fuego de uso civil, hecho que ahora es investigado por la UFI Flagrancia y Delitos contra la Propiedad. Los operativos están relacionados con infracciones a la Ley 941-R y quedaron a disposición de los Juzgados de Paz de Sarmiento y Caucete.

