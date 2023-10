Robo millonario en Jáchal: se llevaron 40 celulares y otros artefactos de un conocido comercio

Es que el robo dejó descolocados a los uniformados de la ciudad norteña. Fuentes policiales señalaron que la denuncia la realizó Gabriel González, el encargado, quien relató que los delincuentes entraron por el fondo y rompieron una puerta trasera del local. Un uniformado agregó que el negocio cuenta con alarma, pero no sonó y entonces nadie detectó la presencia de los ladrones.

De acuerdo a las informaciones de la propia Policía, se apoderaron de artefactos chicos, algunos costosos y fácil de reducir. Según detallaron, sustrajeron un total de 40 celulares Samsung, Motorola, Alcatel, TCL, ZTE, Kodak y de otras marcas. Un celular barato, hoy cuesta, más de 30 mil pesos.

También sustrajeron afeitadoras, cortadoras de cabello, planchas de pelo, secadores, masajeadores, auriculares y relojes, informaron. No son artículos de gran tamaño, por eso no descartan que el robo haya sido cometido por una sola persona. A lo mejor no querían cargar mucho bulto para no llamar la atención, especularon también, dado que podrían haber robado otros artefactos más grandes.

El ataque pasó inadvertido. Ni siquiera tienen la certeza de cuándo se produjo el robo. El hecho fue descubierto el lunes en la mañana, pero no pudieron determinar si ocurrió en la madrugada de ese día o entre la noche del sábado y el domingo al amanecer. El caso es investigado por los policías de la Comisaría 21ra de Jáchal.