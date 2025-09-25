Reo "piquetero": se enojó porque no tenía luz en su celda y provocó un desastre

Martín Nicolás Chávez, un reo que ahora está en el penal de Chimbas cumpliendo diferentes condenas, sumó una nueva pena en su prontuario y por un hecho totalmente insólito. Se enojó porque su celda no tenía luz, hizo un tipo piquete y provocó daños.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El acusado es Martín Nicolás Chávez. Estaba todo preparado para que afronte un juicio, pero aceptó una nueva pena en un abreviado.
Martín Nicolás Chávez, un reo que ahora está en el penal de Chimbas cumpliendo diferentes condenas, sumó una nueva pena en su prontuario y por un hecho totalmente insólito. Se enojó porque su celda no tenía luz, hizo un tipo piquete y provocó daños.
Por su insólita falta, ahora Chávez la “pagará” estando más tiempo en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP). Aceptó una pena de 3 meses de prisión efectiva por el delito de daño agravado, se le unificó con las anteriores y quedó una única de 4 años y 7 meses de prisión efectiva (se hizo una unificación por el método composicional).
El hecho ocurrió en junio de este año, alrededor de las 22:45 horas. Chávez alojado en su celda 10 del pabellón 4 y sector 4 empezó a hacer un reclamo por no tener luz. Luego empezó a provocar daños en las instalaciones y finalmente descolgó una reja de su celda (desoldó bisagras y trabas).
Este sujeto estaba pronto a ir a juicio por este hecho, pero la defensora oficial Sandra Leveque y la fiscal de UFI Genérica Daniela Pringles llegaron a un acuerdo de juicio abreviado. Los términos fueron presentados al juez Gerardo Javier Fernández Caussi y este lo homologó.
Este hombre cuenta con varias condenas y no solo de la provincia, sino también en la provincia de Río Negro.