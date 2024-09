Reconocida periodista hizo justicia por mano propia con el delincuente que intentó robarle

Luna comenzó narrando lo ocurrido: “Bueno, me quisieron robar. Me olvidé de preguntarle el nombre, pero acá les dejo la cara destruida por mí. Una pena que justo hoy me hice las uñas, me ensucié”.

La joven reveló que muchos cibernautas se indignaron con su actitud: “La cantidad de hombres enojados porque me defendí de un malviviente que me golpeó y amenazó con matarme si no le daba todo. Si contaba que me robaron, violaron o dañaron, me iban a decir que me pasa por débil y no saber defenderme; cuento lo opuesto y me tiran hate”.

La cantidad de hombres enojados porque me defendí de un malviviente que me golpeó y amenazó con matarme si no le daba todo. Si contaba que me robaron, violaron o dañaron, me iban a decir que me pasa por débil y no saber defenderme; cuento lo opuesto y me tiran hate, jajaja. pic.twitter.com/6RU7bYF5Vc — Abigail Luna (@AbigailLuna__) September 12, 2024

Abigail explicó la situación que le tocó enfrentar: “El sujeto me golpeó en el rostro, también el hombro con un objeto contundente mientras yo me encontraba de espaldas. No hay daños mayores. Ahora, para sorpresa de nadie, la policía me confirmó que el chorro tiene antecedentes por robos violentos”.

Posteriormente, a pedido de sus seguidores, la joven agregó: “Actualizo la información que me proporcionó la Policía: el sujeto ya fue imputado por ‘robo agravado por el uso de arma corto-punzante’ y, probablemente, también se le impute por lesiones físicas. En ese caso, quedará detenido con prisión efectiva”.

La periodista reflexionó: “Concluida esta noche de mierda, permítanme contarles algo. Durante mi adolescencia, sufrí agorafobia durante más de dos años. Fue un camino largo. Los completos extraños y la calle me generaban mucho miedo. Superé esto con los años, pero me siento igual de triste que esos días. Creo que es extremadamente injusto que la solución a este avance de violentos y amigos de lo ajeno sea: encerrarnos, no salir, vivir con miedo o quién sabe qué más. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué los Derechos Humanos sólo son para los delincuentes y para los honestos? Estoy harta”.

Así quedó el delincuente que atacó a la periodista